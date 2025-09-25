Het GT3-racedebuut van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife staat voor de deur. Er wordt over de viervoudig wereldkampioen beweerd dat hij langer bij Red Bull Racing zou blijven, juist omdat hij nu de vrijheid krijgt om het Nürburgring-avontuur aan te gaan. Maar zijn GT3-escapades hebben niks met de Formule 1 te maken.

Verstappen neemt aankomende zaterdag deel aan de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS9). Hij zal een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing delen met zijn protegé Chris Lulham, iets wat GPFans als eerste op woensdag kon bevestigen. Zijn GT3-racedebuut komt na een eerdere test in mei, een cursus en theorie-examen, en een NLS-wedstrijd met een teruggeschroefde GT4-Porsche. Het komt niet als een verrassing dat Verstappen het Nürburgring-avontuur is aangegaan. Hij maakte in het verleden vaak duidelijk dat de 24,433-kilometerlange baan in de Duitse Eifel een van zijn favoriete circuits is en dat hij enorm fan is van de GT3-racerij. Hij heeft met Verstappen.com Racing zijn eigen Aston Martin-team met technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport, hij werkt samen met Ferrari-team Emil Frey Racing en hij bezit zelf verschillende GT3-bolides waarmee hij vaak testdagen heeft gedaan op onder andere Portimão en Mugello.

Avontuur buiten F1 heeft niks te maken met contracten

Verstappen is in aanloop naar zijn GT3-racedebuut slachtoffer geworden van nepnieuws rondom zijn toekomst. Een Nederlands platform wat schrijft over de Formule 1, beweert dat het geen toeval is dat Verstappen veel minder praat over het mogelijk stoppen met de koningsklasse na 2028 nu hij op de Nürburgring gaat racen. Er wordt beweerd dat het feit dat Verstappen op de Nürburgring racet, er voor zorgt dat hij ook ná 2028, het laatste jaar van het huidige contract, bij Red Bull blijft.

Maar GPFans kan dankzij een bron dicht bij de Nürburgring-organisatie bevestigen dat Verstappens plannen om buiten de Formule 1 te racen al werden opgetekend, toen er nog steeds gepraat werd over een vervroegd pensioen. De Limburger heeft het simpelweg minder over zijn toekomst na 2028, omdat hij er minder over gevraagd wordt. Wie Verstappen goed kent, weet dat hij daar niet zomaar zelf over begint. De laatste maanden werd er vooral juist naar een mogelijke overstap naar Mercedes voor 2026 of 2027 gevraagd in plaats van over een pensioen. De bewering dat Verstappens toekomst bij Red Bull na 2028 zou afhangen van wat hij nu op de Nürburgring gaat doen, klopt niet.

Geen dealbreaker voor andere topteams

Hetzelfde Nederlandse platform beweert verder dat het voor Verstappen een reden is om bij Red Bull te blijven, omdat hij deze vrijheid wel bij de energiedrankfabrikant kan krijgen, maar niet bij een ander topteam. De claim zou specifiek om McLaren en Ferrari gaan. GPFans kan melden dat het voor de verschillende topteams geen dealbreaker zou zijn, als hun coureurs ook een avontuur buiten F1 zouden aan willen gaan - of dat nou een ander autosportkampioenschap is of zelfs een andere extreme sport.

Tevens zijn daar verschillende voorbeelden van. Fernando Alonso sloeg de Grand Prix van Monaco met McLaren over in 2017 om de Indianapolis 500 te kunnen doen. Lewis Hamilton skydivede tijdens winterstops, terwijl hij onder contract stond van Mercedes. Diens opvolger bij Mercedes, Kimi Antonelli, heeft GT-wedstrijden verreden, terwijl hij een juniorrijder was van de Duitse fabrikant. Nico Hülkenberg won de 24 uur van Le Mans in 2015, terwijl hij gewoon een voltijdscoureur was van Force India. Dat is om slechts een paar recente voorbeelden te noemen. Het is natuurlijk ook zo dat een boel F1-coureurs niet buiten de Formule 1 racen, omdat ze simpelweg die interesse niet hebben.

Verstappen gaat racen op de Nürburgring, omdat hij die passie heeft. Hijzelf, en zijn fans, gaan zaterdag tijdens de NLS-race gewoon ouderwets genieten, wetende dat het niks te maken heeft met zijn toekomst en contracten in de Formule 1. Dit is waar je de 57. ADAC Barbarossapreis kunt volgen.

