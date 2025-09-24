Max Verstappen maakt zich op voor zijn Nürburgring Langstrecken-Serie-debuut in een GT3-wagen. De Nederlander zal namens Emil Frey Racing samen met Chris Lulham strijden voor de prijzen. Maar wanneer begint de race en waar kun je dit volgen?

De viervoudig kampioen behaalde op zaterdag 13 september zijn speciale GT3-licentie op de Nordschleife. Daarmee is het startschot gegeven voor het langeafstandsracen, waar Verstappen al meerdere keren heeft aangegeven fan van te zijn. Dit weekend is er geen Formule 1, dus kan Verstappen alsnog in actie komen op de Nordschleife.

Nürburgring Langstrecken-Serie

Voor de negende ronde van het NLS-kampioenschap wordt zaterdagochtend om 08:30 uur gekwalificeerd in een sessie die anderhalf uur duurt. Om 12:00 uur begint vervolgens de wedstrijd, die vier uur duurt. Via onderstaande stream kun je de race op zaterdag volgen.

