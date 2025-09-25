Romain Grosjean keert op bijzondere wijze terug in de Formule 1, zo laat team Haas weten in een persbericht. De 39-jarige coureur zal deelnemen aan een test op het Mugello-circuit in Italië, zijn eerste rit in een F1-auto sinds zijn beruchte crash tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020.

De crash in Bahrein was één van de meest angstaanjagende momenten uit de recente F1-geschiedenis. Zijn Haas VF-20 werd in tweeën gescheurd en er ontstond een enorme vuurzee. Op televisiebeelden in de herhaling viel te zien hoe Grosjean na de crash vast kwam te zitten in de vangrails en alle zeilen bij moest zetten om te ontsnappen aan de vlammenzee. Ondanks de heftigheid van het ongeluk wist hij te ontsnappen, al liep hij wel brandwonden aan zijn handen op. Daardoor miste hij de laatste twee races van dat seizoen.

Oude team

Daarna doofde - ironisch genoeg - het vuur van zijn carrière. Hij kwam niet meer aan de slag bij een nieuw team voor het nieuwe seizoen. Toto Wolff en Mercedes beloofden de Fransman een test om zijn F1-loopbaan beter af te sluiten, maar tot nu toe kwam dat er nimmer van. Lange tijd leek het erop dat hij zijn laatste kilometers in een F1-wagen dus gereden had, tot nu. Het tean van Haas biedt hem namelijk de mogelijkheid om in te stappen deze vrijdag. Tijdens de test op Mugello zal Grosjean in een VF-23 chassis rijden, het model dat Haas in 2023 gebruikte. Ayao Komatsu, die eerder als zijn race-engineer bij Lotus werkte, neemt zijn plek op de pitmuur weer in.

Oude helm

Ook zijn oude race-engineer Dominic Haines en monteur Ian Staniforth zullen aanwezig zijn om hem te ondersteunen. Grosjean kijkt met veel dankbaarheid uit naar de kans: "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de uitnodiging om deel te nemen aan de TPC [testing of previous cars] op Mugello", zegt hij. "Het is bijna vijf jaar geleden, maar om terug te keren en deze ervaring met mijn oude team te hebben, is echt iets bijzonders." Hij zal de helm dragen die zijn kinderen voor hem hadden ontworpen voor wat zijn laatste F1-race in Abu Dhabi 2020 had moeten zijn.