Waché waarschuwt McLaren na 'sneeuwbaleffect' Red Bull en Verstappen: "Lijkt erop dat het werkt"
Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen twee achtereenvolgende Grands Prix gewonnen. Na de F1-races in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te hebben geschreven, wordt er toch weer gesproken over de kampioenschapskansen van de Red Bull Racing-coureur. Technisch directeur Pierre Waché waarschuwt rivaal McLaren dat ze iets gevonden hebben met een bepaalde upgrade en dat het tot een 'sneeuwbaleffect' heeft geleid.
Verstappen heeft veruit de meeste punten gescoord van wie dan ook sinds de zomerstop voorbij is. Hij werd tweede op Zandvoort, voordat hij op Monza en in Bakoe zegevierde. Het heeft hem 68 punten opgeleverd. Kampioenschapsleider Oscar Piastri won de Dutch Grand Prix, maar moest genoegen nemen met de derde stek op Monza, voordat hij crashte in Bakoe. Het resultaat? 40 punten. Lando Norris blies zijn motor op tijdens de thuisrace van Verstappen, voordat hij tweede en zevende werd en dus in totaal slechts 24 punten pakte. Waché geeft een verklaring voor de uitmuntende prestaties van Verstappen en wijst naar de vloer én de sfeer binnen het team.
Sneeuwbaleffect bij Red Bull
"We namen een nieuwe vloer mee naar Monza en het lijkt erop dat deze werkt", begon de Fransman bij de F1 Nation-podcast. "Wellicht heeft deze vloer ons meer mogelijkheden gegeven wat betreft de afstelling van de auto. We zijn nu competitief geweest op circuits met weinig downforce. In Singapore gaan we zien hoe we er daadwerkelijk voor staan. Normaal gesproken is dat niet een type circuit dat bij ons past. Singapore gaat een echte test worden. Als we daar competitief kunnen zijn of als we daar tenminste niet te veel hebben verloren, dan hebben we de problemen opgelost."
Waché vertelt over Verstappen: "Hij heeft veel meer interactie met Laurent [Mekies] dan voorheen [met voormalig teambaas Christian Horner]. Als de auto beter werkt, wordt de sfeer ook beter, en dan creëer je een sneeuwbaleffect en daar haal je steeds meer performance uit, als de coureur blij is met de auto."
