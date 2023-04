Nieuw sprintraceformat geïntroduceerd, Schumacher geeft Verstappen keuze | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag introduceerde de Formule 1 dan eindelijk het nieuwe sprintraceformat. Aankomend weekend zullen we voor het eerst de zogenaamde 'Sprint Shootout' zien tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ondertussen heeft Fernando Alonso met een knipoog gereageerd op geruchten dat hij een relatie zou hebben met een popzangeres. Ralf Schumacher is fel ingegaan op bepaalde opmerkingen van Max Verstappen. Helmut Marko heeft aangegeven nog lang niet te willen stoppen met zijn werk bij Red Bull Racing. Mohammed Ben Sulayem en de FIA zijn nog maar eens onder vuur komen te liggen, omdat de voorzitter van het motorsportorgaan wordt beschuldigd van seksisme en pestgedrag. Robin Frijns praat ons bij over de toekomst van de Formule E.

Fernando Alonso steekt de draak met geruchten over relatie met Taylor Swift

Vorige week deden geruchten de ronde dat Fernando Alonso een relatie zou hebben met Taylor Swift. Uiteindelijk bleek dat meer een grap te zijn van fans van Formule 1 en de populaire popzangeres. Toch heeft de Spanjaard, die net uit een relatie komt, er op gereageerd. De tweevoudig wereldkampioen plaatste een TikTok waarin hij knipoogt, met daaronder de tekst 'race week'. En welk liedje speelt er op de achtergrond? Karma van niet minder dan Taylor Swift. Meer lezen? Klik hier!

Schumacher geeft Verstappen keuze: "Spullen pakken en vertrekken of situatie accepteren"

Max Verstappen heeft al meermaals zijn onvrede geuit over de weg waar de Formule 1 naartoe lijkt te willen gaan en de Nederlander sprak zelfs al eens uit aan zijn pensioen te denken als dat zo doorgaat. Ralf Schumacher denkt dat we niet teveel waarde moeten hechten aan die woorden en een vertrek van Verstappen niet het einde van de wereld is. "Het verleden, het heden en de toekomst hebben aangetoond dat de Formule 1 groter is dan welk individu dan ook. Verstappen moet dus gewoon zijn spullen pakken en vertrekken óf gewoon de situatie accepteren zoals hij is," vertelde de Duitser tegenover Sky Deutschland. Meer lezen? Klik hier!

Marko nog niet klaar bij Red Bull: 'Met Verstappen in je team is stoppen niet aan de orde'

Helmut Marko heeft het voorlopig nog hartstikke goed naar zijn zin in zijn functie bij Red Bull Racing. De Oostenrijker wordt gezien zijn leeftijd met enige regelmaat in verband gebracht met een pensioen, maar wil daar voorlopig zelf niks van weten. Met name de samenwerking met Max Verstappen en Sergio Pérez is reden om door te gaan: "Mijn volgende doel is de derde wereldtitel met Max Verstappen te pakken. Dat is mijn motivatie!", citeert Motorsport.com. Hoewel Marko naast zijn werk voor Red Bull nog een hoop andere werkzaamheden bezigt, zoals het managen van hotels, belemmert hem dat niet in zijn drukke leven. Meer lezen? Klik hier!

The Telegraph: 'Ben Sulayem beschuldigd van seksisme en pestgedrag op de werkvloer'

Mohammed Ben Sulayem en de FIA zijn nog maar eens onder vuur komen te liggen. De voorzitter van het motorsportorgaan wordt onder meer beschuldigd van seksisme en pestgedrag op de werkvloer, terwijl de FIA na een aantal alarmbellen nog altijd geen onderzoek heeft ingesteld. Een brief met openbaringen van voormalig interim secretaris-generaal Shaila-Ann Rao zou nooit serieus genomen zijn. Volgens een woordvoerder van de FIA zou Rao zelf een onderzoek hebben moeten eisen om het balletje aan het rollen te krijgen, terwijl de voorschriften duidelijk melden dat 'elke vermeende schending van de ethische code moet worden doorverwezen naar de ethische commissie van de FIA voor een volledig onderzoek'. Nu dat niet gebeurd is, worden de vraagtekens rondom de zaak alsmaar groter. Meer lezen? Klik hier!

Grand Prix van Azerbeidzjan gaat met vernieuwd sprintraceformat plaatsvinden

Het duurde even, maar er is nu eindelijk duidelijkheid over het format van het sprintraceweekend in Azerbeidzjan. Zoals ook de verwachting was, worden we getrakteerd op een extra kwalificatie, genaamd de 'Sprint Shootout', en verdwijnt de tweede vrije training dus uit het weekend in Bakoe. Er werd door de F1 Commission unaniem gestemd om die sessie te vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Dat betekent ook automatisch dat het resultaat van de sprintrace niet meer geldt als de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, waardoor men hoopt dat coureurs en teams wat meer risico durven te nemen in de sprintrace. De schade is dan immers een stuk beter te overzien als een goede startplek op zondag niet in het geding komt. Meer lezen? Klik hier!

Frijns over populariteit Verstappen & toekomst Nederlandse Formule E-race

Volgens Robin Frijns is de aandacht in Nederland op het moment vooral gericht op de Formule 1 en Max Verstappen als het op racen aankomt. De ABT-coureur vindt het niet meer dan terecht dat Verstappen massaal gesteund wordt, maar zou het zonde vinden als er geen Nederlandse Formule E-race op de kalender zou komen. "Ze zijn een beetje te gefocust op de Formule 1", vervolgt de Maastrichtenaar. "Electric komt echt meer uit de richting van China, waar de technologie ook echt heerst. Hier in Europa, vooral in Duitsland, is het echt de technologie van de verbrandingsmotor die heerst. Maar die tijden zijn langzaam aan het veranderen, bij sommige landen duurt het iets langer. Maar we zullen zien waar de Formule E over vier of vijf jaar staat." Meer lezen? Klik hier!