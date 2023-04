Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 07:44

Vorige week deden geruchten de ronde dat Fernando Alonso een relatie zou hebben met Taylor Swift. Uiteindelijk bleek dat meer een grap te zijn van fans van Formule 1 en de populaire popzangeres. Toch heeft de Spanjaard, die net uit een relatie komt, er met een knipoog op gereageerd.

Direct na het behalen van zijn derde podium van het seizoen in Australië deelde Alonso het nieuws hij en Andrea Schlager niet langer een koppel waren. "We willen jullie vertellen dat onze relatie als een koppel voorbij is. We hebben het geluk gehad dat we een fantastische tijd mochten hebben samen, en dat zal doorgaan, maar op een andere manier," zo schreven Alonso en Schlager in hun bericht op sociale media.

Rond dezelfde tijd dat de relatie van Alonso en Schlager aan zijn einde kwam, gingen ook Taylor Swift en haar toenmalige vriend Joe Alwyn uit elkaar. Swifties die ook fan zijn van de Formule 1, begonnen een link te leggen. Zo zouden bepaalde teksten in het nummer 'Style' gaan over Alonso. De Aston Martin-coureur plaatste op sociale media een foto met 33 erin, het aantal zeges dat hij zal hebben behaald in de koningsklasse, als hij nog een Grand Prix weet te winnen. Fans vonden het maar te toevallig dat Swift 33 jaar oud is. De geruchten die voor de grap de ronde deden, zijn bij Alonso zelf nu ook opgevallen.

TikTok

De tweevoudig wereldkampioen plaatste een TikTok waarin hij knipoogt, met daaronder de tekst 'race week'. En welk liedje speelt er op de achtergrond? Karma van niet minder dan Taylor Swift.