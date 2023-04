Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 10:58 - Laatste update: 11:01

Fernando Alonso zag zichzelf niet nog in de Formule 1 rijden in 2023. Toen de Spanjaard in 2001 zijn debuut maakte bij Minardi dacht hij namelijk zeven of acht jaar in de koningsklasse te blijven. 22 jaar later is hij bezig aan een indrukwekkend seizoen bij Aston Martin.

Zelfs toen Alonso de wereldkampioenschappen van 2005 en 2006 op zijn naam had geschreven bij Renault, dacht hij nog maar een jaartje of twee actief te blijven in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Langste carrière in F1

"Ik zou daar ook graag het antwoord op willen weten," reageert Alonso op de vraag van Bang & Olufsen over hoe zijn toekomst eruitziet en hoelang hij nog van plan is om in de Formule 1 te blijven. "Ik denk dat toen ik in de Formule 1 begon, het mijn idee was om [hier] zeven of acht jaar te blijven. Toen won ik de twee kampioenschappen en ik dacht dat ik misschien nog een of twee jaar zou racen, en dan zou stoppen. Maar nu heb ik de langste carrière van wie dan ook in de Formule 1." Alonso heeft deelgenomen aan 361 Grands Prix-weekenden en 358 races. Hij kwam niet aan de start in 2001 in België en in 2017 in Rusland door mechanische problemen, terwijl hij in 2005 op Indianapolis samen met 13 andere coureurs de pitstraat inreed aan het eind van de opwarmronde na het hele bandendebacle. Alonso verbrak het record van Kimi Räikkönen van deelnemen aan de meeste races eind vorig jaar.

OOK INTERESSANT: Hill kritisch over Stroll: 'Hij moet Alonso's carrière beëindigen of vertrekken'

Eerst lopen, dan rennen

"Ik ben nog steeds fit. Ik ben nog steeds gemotiveerd. Ik geniet nog steeds van elke dag," vertelt de 41-jarige verder. "Ik word 's ochtends wakker en ben blij met wat ik doe. Er zitten nog wel wat jaartjes in me; hopelijk ook nog als titelkandidaat in de toekomst." Een derde wereldkampioenschap is iets dat hij dan ook nog zeker wil behalen, maar dat is niet het doel voor dit seizoen. "Ze waren veel aan het worstelen in 2022, dus ik denk dat we, laat ik het zo zeggen, eerst moeten lopen, voordat we gaan rennen. Hopelijk pakken we meer podiums, hopelijk vechten we voor overwinningen, maar ik denk dat we het team nog een beetje stabieler moeten krijgen om voor het kampioenschap te vechten."