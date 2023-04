Vincent Bruins

Damon Hill is van mening dat Lance Stroll alleen zijn echte potentie kan laten zien buiten Aston Martin, het Britse team waar Lawrence Stroll het hoofd van is. De wereldkampioen van 1996 denkt dat de Canadees of teamgenoot Fernando Alonso zal moeten verslaan of het team van zijn vader moet verlaten.

Aston Martin is bezig met een uitermate geweldig seizoen tot nu toe. Alonso en Stroll hebben samen al tien punten meer gescoord na de eerste drie Grands Prix dan de renstal had in het volledige seizoen van 2022. Alonso heeft elk weekend op het podium gestaan, terwijl Stroll een keer zesde en een keer vierde is geworden. In Saoedi-Arabië viel de 24-jarige coureur uit.

Onbetwiste koning

"Er moet aan [zijn vorm] gewerkt worden en in de loop van de tijd moet hij dat volhouden. Nu is het niet goed, slechts een enkel lichtpuntje, een eenmalige gebeurtenis," legde Hill uit bij de podcast F1 Nation. "Dat zou zijn ambitie moeten zijn voor dit jaar. Het zou het doel moeten stellen om de carrière van Fernando Alonso te beëindigen. Dat klinkt nogal dramatisch, maar dat is wel wat George Russell probeert te doen [bij Lewis Hamilton]. Dat is ook wat Nico Hülkenberg probeert te doen bij [Kevin] Magnussen. Je moet jezelf vestigen als de onbetwiste koning, de nummer één binnen je team."

Zinken of zwemmen

"Ik denk niet dat hij, zoals hij er nu voor staat, een toekomstige wereldkampioen op zichzelf is, op dezelfde manier als Max Verstappen en Lewis Hamilton," vervolgde de voormalige coureur van Brabham, Williams, Arrows en Jordan. "Hij zou Fernando Alonso verpletteren als hij zo was. Uit eigen ervaring weet ik dat ik hogere niveaus had, waarvan ik geen idee had, totdat ik echt in zulke situaties werd gedwongen om te presteren, en ik weet dat er in elke coureur meer potentie zit dan ze zich realiseren. De vraag is alleen hoe je dat benut. Als hij echt het antwoord wil weten, dan moet hij voor een ander team gaan rijden. Dan zal hij aan al die problemen ontsnappen en zal hij moeten zinken of zwemmen."