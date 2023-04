Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 april 2023 08:06

Na drie podiumplekken in 2023 vindt Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll het tijd worden voor een overwinning. Het team presteert dit seizoen al bovenverwachting, maar de Canadees hoopt op een zege binnen afzienbare tijd.

Het team uit Silverstone bezet met 65 punten momenteel de tweede plek in het constructeursklassement. Het is een opsteker voor de renstal die vorig jaar nog zevende werd in het kampioenschap voor de teams. Hoewel het fabrieksteam van Mercedes aan het begin van het jaar nog zat te worstelen met de wagen, kon Aston Martin wel de stap zetten richting Red Bull Racing. Het gat is nog aanzienlijk, maar de verwachting is dat het gevaar voor het Oostenrijkse team vooral uit de hoek van Aston Martin zal komen.

Artikel gaat verder onder video

Ambities zijn duidelijk

Uiteindelijk wil Aston Martin een serieuze gooi doen naar de titel, maar het moet stapje voor stapje gaan. In gesprek met het Spaanse DAZN legt teambaas Mike Krack uit dat Stroll senior ongeduldig wordt: "De missie is heel duidelijk. Het duurde niet lang voordat hij ons vertelde 'Wanneer gaan we de volgende winnen?' Hij is uiteraard blij dat we een stap hebben gezet, maar het is niet genoeg voor zijn ambities." De Canadees heeft veel geld geïnvesteerd en een nieuwe windtunnel staat ook op de planning, alles is erop gericht om te strijden voor de titel. "Het mooie aan Lawrence is dat je weet wat hij verwacht: hij wil meer, en we zullen hem meer moeten geven."

Realistisch blijven

Wel wil Krack realistisch blijven, want het seizoen brengt nog een heleboel verschillende circuits met zich mee en de AMR23 moet eerst maar presteren op die verschillende banen. "Maar je weet dat het aanbod aan circuits nu heel anders is: je hebt Bakoe met enorme rechte stukken en dan Monaco zonder rechte stukken. Dit soort dingen verandert de dingen altijd een beetje", legt Krack uit. Natuurlijk hoopt hij op een buitenkansje: "Het is de situatie waarin we ons bevinden en ik heb het al eerder gezegd, we moeten te allen tijde op ons best zijn, 100 procent om ervan te profiteren. Het is fantastisch, als iemand me had verteld dat ik na de eerste drie races drie podiums zou hebben, had ik het ook niet geloofd. Het laat zien welke kampioen we hebben, het is ongelooflijk", zo sluit hij af met een loftrompet over tweevoudig kampioen Fernando Alonso.