Volgens Robin Frijns is de aandacht in Nederland op het moment vooral gericht op de Formule 1 en Max Verstappen als het op racen aankomt. De ABT-coureur vindt het niet meer dan terecht dat Verstappen massaal gesteund wordt, maar zou het zonde vinden als er geen Nederlandse Formule E-race op de kalender zou komen.

De Formule E is in sommige landen al ontzettend populair, maar lang niet overal is er evenveel interesse in de elektrische klasse. Tijdens veel races zitten de tribunes vol met enthousiaste en gepassioneerde fans, maar bij andere races blijven de tribunes vooralsnog leeg. Hoewel de klasse in Nederland al wel bekeken wordt, is deze nog lang niet zo groot als andere autosportklassen, zoals bijvoorbeeld de Formule 1. "Ik denk dat het ook te maken heeft met het hele Formule 1-circus waar Max nu in zit. Natuurlijk support heel Nederland Max, en terecht ook", reageert Frijns in een exclusief interview met GPFans. "De Formule 1 is niet meer zoals het was vroeger, met de V10’s en de V8’s, wat voor heel veel mensen en voor mezelf ook, een kick gaf om naar het circuit te gaan om de auto’s aan te horen komen. Dat is ook weg."

"Maar het is zoals ik zei, ze zijn een beetje te gefocust op de Formule 1", vervolgt de Maastrichtenaar. "Electric komt echt meer uit de richting van China, waar de technologie ook echt heerst. Hier in Europa, vooral in Duitsland, is het echt de technologie van de verbrandingsmotor die heerst. Maar die tijden zijn langzaam aan het veranderen, bij sommige landen duurt het iets langer. Maar we zullen zien waar de Formule E over vier of vijf jaar staat."

E-Prix in Nederland?

Er is in het verleden veelvuldig gesproken over een E-Prix in Nederland, in eerste instantie werd Eindhoven genoemd, later werd ook Rotterdam geopperd als mogelijke locatie. Toch lijkt een race op Nederlandse bodem maar niet van de grond te komen. "Ik heb redelijk kort in contact gestaan met de mannen die Eindhoven gingen organiseren. Daar is het contact een beetje doodgebloed de afgelopen zeven/acht maanden, dus ik weet het laatste nieuws er eigenlijk niet van. Ik heb er eigenlijk niets van gehoord, dus ik weet niet wat daar gebeurd is. Het zou natuurlijk wel spijtig zijn als Eindhoven niet op de kalender zou staan de komende jaren", besluit hij.

Formula Eindhoven

GPFans heeft naar aanleiding van het interview met Frijns aan Formula Eindhoven gevraagd wat de huidige stand van zaken is. Volgens hen heeft de Formule E aangegeven dat het voorlopig nog geen plek op de kalender heeft voor een race in Eindhoven, waardoor men geen uitspraken kan doen over de mogelijkheden in de toekomst. "Wij richten ons nu vooral op de ontwikkeling van onze inspirerende programma’s en evenementen om emissieloze mobiliteit en energie transitie te versnellen."

"Bijvoorbeeld door in 2023 een E-mobility roadshow te lanceren om elektrisch rijden te stimuleren en een scholenprogramma om meer jongeren te betrekken bij technisch onderwijs en banen. Zero Emission racing is daarin altijd nog onderdeel van de verhaallijn, omdat we zien dat racen veel mensen aanspreekt en we op die manier, over de as van deze sport, daadwerkelijk ook maatschappelijke impact kunnen maken", aldus Formula Eindhoven.