Kimberley Hoefnagel

Zondag 23 april 2023 21:32

Robin Frijns wist op zondagochtend beslag te leggen op de pole positie voor de E-Prix van Berlijn. Het lukte de ABT-coureur helaas niet om deze pole positie om te zetten tot een overwinning, in gesprek met GPFans vertelt hij uitgebreid waar het precies mis is gegaan.

Frijns heeft tot op heden een lastig seizoen achter de rug. De Nederlander raakte tijdens de seizoensopener in Mexico-Stad geblesseerd, en moest hierdoor meerdere raceweekenden aan zich voorbij laten gaan. In São Paulo bereikte hij voor het eerst dit seizoen de geblokte vlag, al eindigde hij toen helaas buiten de punten. De 31-jarige coureur begon het raceweekend in Berlijn dan ook puntloos. Het grote doel voor dit weekend was om punten binnen te halen, maar dat die punten tijdens een kwalificatie behaald zouden worden, viel zeker niet in de lijn der verwachting. "Nee zeker niet", reageert Frijns in Berlijn tegenover GPFans.

Artikel gaat verder onder video

"Vooral omdat we echt een dramatische auto hebben dit seizoen. Maar in de regen werken alle systemen die we hebben in de auto altijd een beetje anders. De auto was constant, en als hij constant is dan kun je tenminste hier en daar iets proberen en de regen werkt gewoon voor ons. Als je dan snel in de regen bent, wat ik meestal ben, dan is het een goede combinatie."

Attack mode

In Berlijn is het een gegeven dat de coureurs liever niet vooraan willen rijden. Op het voormalige vliegveld verbruikt de koploper namelijk meer energie dan de mannen achter hem. Sterker nog, de vijfde plek is eigenlijk de ideale positie om op te rijden. Theoretisch gezien wil je pas in de slotfase van de race aan de leiding komen. Frijns wist zijn voorsprong tijdens de openingsfase van de race te behouden, maar besloot vervolgens om zijn attack modes in te zetten, waardoor hij een aantal plekken terugviel. Gevraagd of hij bewust van die eerste plek af wilde komen, zei hij: "Honderd procent. Ik zat aan de leiding en ik was eigenlijk al heel vroeg aan het liften, want ik wou mensen voorbij laten, maar iedereen bleef achter me rijden. Ik ging over op attack mode om verder naar achteren te komen en toen lag ik vierde of vijfde en werd ik door iedereen ingehaald. Ik viel meer en meer terug, niets zat echt mee."

OOK INTERESSANT: E-Prix van Berlijn II: Cassidy pakt verrassende overwinning, Frijns buiten de punten

Problemen met energiemanagement

Het is eigenlijk een hele opmerkelijke situatie die niet vaak voorkomt: coureurs die elkaar niet in willen halen. "Nee, maar dat is gewoon hoe het nu in de Formule E is. De auto's zijn zo draggy op het rechte stuk, als je dan aan de leiding ligt, dan maakt het zoveel verschil als je iemand meeneemt in de slipstream. Vooral als onze energiemanagement al slecht is, moet je echt iemand hebben om de hele wedstrijd achter te blijven. Als je dan vooraan ligt dan doet dat pijn." Uiteindelijk kwam de ABT-coureur als zeventiende over de finish. "Ik heb de wedstrijd eigenlijk verloren in de eerste drie ronden", verklaart hij. "Als je de eerste drie ronden anderhalf procent tekort komt op de rest, dan loop je achter de feiten aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurde."

Frijns kijkt uit naar de E-Prix van Monaco, maar hoopt stiekem toch op een fikse regenbui in Monte Carlo. Gevraagd of we de rest van het seizoen dan maar regendansjes moeten gaan doen, antwoordt hij lachend: "Honderd procent!"