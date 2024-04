Da Costa slaat toe tijdens eerste E-Prix van Misano, bijrol voor Frijns en De Vries

Antonio Felix da Costa heeft de Formule E E-Prix van Misano, de eerste race van de twee dit weekend, winnend weten af te sluiten. Dit deed de Portugees voor Oliver Rowland en Jake Dennis, waardoor hij een goed begin kent van het weekend.

Mitch Evans mocht de race na een sterke kwalificatie op P1 beginnen, nadat hij in de finale van de kwalificatie Jean-Eric Vergne had verslagen. Op de tweede startrij stonden Pascal Wehrlein, voor het begin van de eerste race in Misano leider in het kampioenschap, en Jack Hughes. De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries begonnen vanaf P10 en P21 aan de eerste race van het weekend in Misano, een a-typisch raceweekend voor de Formule E vanwege het circuit waarop gereden wordt. Het zou zonnig weer zijn in Italië, waardoor het weer tijdens de race geen rol van betekenis zou spelen.

E-Prix Misano

Na een fantastische start was het Sébastien Buemi die op het circuit in Misano op P1 reed, voor Evans en Nick Cassidy. Een flinke opschudding dus van de grid. Frijns schoof al op naar P8, terwijl De Vries op P20 reed na de eerste paar rondjes. Dit betekende echter niks, want hier zou daarna nog veel verandering in komen. Edoardo Mortara viel uit tijdens de start van de race. Opvallend was ook de rol van Costa, die binnen vijf rondjes twaalf posities had gewonnen en op P2 reed. Wat volgde was een race waarin er constant veranderingen waren in de volgorde en iedereen achter elkaar bleef rijden om energie te sparen. Cassidy was het eerste slachtoffer van de chaos, waarbij hij met problemen te maken kreeg dankzij een scheve voorvleugel. Het zou zijn race, en ook die van Wehrlein, verpesten. Na veel inhaalacties en veertien van de 28 rondjes gereden reed Da Costa aan de leiding, voor Rowland en Vergne.

Frijns zou tijdens de slotfase vanwege schade ook een pitstop moeten maken en viel daardoor uit de top tien. Ook zijn race was toen een kansloos verhaal geworden. Da Costa zou de race winnen, voor Rowland en Dennis, die pas op het laatst toesloeg om P3 te pakken. De Vries eindigde op P14, Frijns op P18. Geen succesvolle start van het weekend dus voor de Nederlanders. Cassidy en Jehan Deruvala zouden in de slotfase, na Mortara, de tweede en derde uitvaller van de race zijn.

MADNESS IN MISANO!!! 🤯@afelixdacosta wins the #MisanoEPrix following a VERY eventful race on the Adriatic Coast! 🇮🇹 pic.twitter.com/6clG5X4aSq — Formula E (@FIAFormulaE) April 13, 2024

