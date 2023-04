Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 13:42

Helmut Marko heeft het voorlopig nog hartstikke goed naar zijn zin in zijn functie bij Red Bull Racing. De Oostenrijker wordt gezien zijn leeftijd met enige regelmaat in verband gebracht met een pensioen, maar wil daar voorlopig zelf niks van weten. Met name de samenwerking met Max Verstappen en Sergio Pérez is reden om door te gaan.

Marko tikt met zijn 79 lentes jong inmiddels bijna de tachtig jaar aan, maar van ophouden wil de man uit Graz voorlopig nog niet weten. De Red Bull-adviseur heeft het voorlopig nog hartstikke naar zijn zin in zijn rol bij de Oostenrijkse formatie en de voormalig coureur weet dan ook voorlopig nog niet van ophouden. Volgens sommige berichtgeving zou Marko sinds het overlijden van zijn boezemvriend Dietrich Mateschitz een stuk minder plezier hebben in zijn werk bij Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Stoppen niet aan de orde

Dat zou met name met het nieuwe bestuur te maken hebben. De werkrelatie tussen nieuwbakken CEO Oliver Mintzlaff en Marko zou niet optimaal zijn, al gaf Marko zelf al eens aan dat daar geen sprake van is. Dit keer geeft hij te kennen dat hij altijd nog veel plezier aan zijn werk voor Red Bull beleeft. Met name de aanwezigheid van Verstappen betekent veel voor de Oostenrijker en dus zijn de geruchten volgens hem dan ook niet helemaal op waarheid gebaseerd. "Die zijn wat voorbarig. Mijn volgende doel is de derde wereldtitel met Max Verstappen te pakken. Dat is mijn motivatie!", citeert Motorsport.com.

Ander rijdersduo

Hoewel Marko naast zijn werk voor Red Bull nog een hoop andere werkzaamheden bezigt, zoals het managen van hotels, belemmert hem dat niet in zijn drukke leven. "Het voordeel is dat ik als hoteleigenaar een grote mate van onafhankelijkheid heb", stelt Marko. Daarna haalt hij nog maar eens de aanwezigheid van Verstappen aan. "Maar zoals gezegd: als je met Verstappen de beste coureur mag begeleiden, dan is stoppen niet aan de orde. Met een ander rijdersduo zou mijn situatie er absoluut anders uitzien."