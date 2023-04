Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 17:30 - Laatste update: 18:11

Het duurde even, maar er is nu eindelijk duidelijkheid over het format van het sprintraceweekend in Azerbeidzjan. Zoals ook de verwachting was, worden we getrakteerd op een extra kwalificatie, genaamd de 'Sprint Shootout', en verdwijnt de tweede vrije training dus uit het weekend in Bakoe.

Er werd al langer gevraagd naar een verandering in het sprintraceformat, dat op dit moment volgens een hoop mensen totaal niet logisch blijkt. Men is vanuit de paddock niet helemaal tevreden met de manier waarop de sprintraceweekenden in zijn werking gaan. Op vrijdag wordt er normaal gesproken een vrije training gereden, alvorens er later op de dag al gekwalificeerd moet worden. Na de kwalificatie volgt er op zaterdag nog een vaak doelloze vrije training onder parc fermé-regels, waarna later op die dag de sprintrace wordt gereden. Op zondag is dan daadwerkelijk de echte race, waarbij de uitslag van de sprintrace fungeert als startopstelling.

Artikel gaat verder onder video

Verandering nu officieel

Met name die tweede vrije training op zaterdag tussen de kwalificatie en de sprintrace door zorgt voor een hoop vraagtekens en dat is nu aangepakt door de F1 Commission. Er werd unaniem gestemd om die sessie te vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Dat betekent ook automatisch dat het resultaat van de sprintrace niet meer geldt als de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, waardoor men hoopt dat coureurs en teams wat meer risico durven te nemen in de sprintrace. De schade is dan immers een stuk beter te overzien als een goede startplek op zondag niet in het geding komt.

OOK INTERESSANT: Dit is hoe de Sprint Shootout in zijn werk gaat tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan

Tijdschema

De aanpassingen in het sprintraceweekend voor de race in Bakoe betekenen dat het schema er als volgt uit gaat zien.

Vrijdag 28 april

11:30 uur: Vrije training

15:00 uur: Kwalificatie voor Grand Prix

Zaterdag 29 april

11:30 uur: Sprint Shootout [kwalificatie voor sprintrace]

15:30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan