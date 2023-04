Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 18:02 - Laatste update: 18:07

De Formule 1 heeft bevestigd dat de indeling van het aankomende sprintraceweekend in Azerbeidzjan op de schop gaat. De F1 Commission heeft er unaniem voor gestemd om de zogenaamde 'Sprint Shootout' te introduceren in Bakoe. Dit is hoe het in zijn werk zal gaan.

De tweede vrije training op zaterdag tussen de kwalificatie en de sprintrace werd door velen als doelloos gezien, maar die sessie wordt nu dus vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Dat betekent ook automatisch dat het resultaat van de sprintrace niet meer geldt als de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Artikel gaat verder onder video

Banden in Q1, Q2 en Q3

De Sprint Shootout zal een verkorte versie zijn van de traditionele kwalificatie. Q1 is voor alle twintig coureurs en zal 12 minuten duren in plaats van 18. Iedereen moet verplicht op de medium compound staan. De snelste vijftien gaan door naar Q2. Dit gedeelte van de Sprint Shootout zal 10 minuten duren in plaats van 15. Wederom moeten de coureurs op mediumbanden een rondetijd zetten. De top tien gaat vervolgens door naar Q3 waarin er 8 minuten de tijd is om pole position te pakken in plaats van 12 minuten. In het laatste gedeelte van deze kwalificatie die de startopstelling van de sprintrace bepaalt, zullen de coureurs op de zachte compound staan.

OOK INTERESSANT: Aston Martin nerveus voor Sprint in Azerbeidzjan: "Niet genoeg tijd om schade te repareren"

Gridstraffen

Een gridstraf die een coureur krijgt naar aanleiding van een incident in de vrije training of de kwalificatie op de vrijdag, zal van toepassing zijn op de Grand Prix van zondag.

Een gridstraf die een coureur krijgt naar aanleiding van een incident in de Sprint Shootout, zal van toepassing zijn op de sprintrace van zaterdag.

Een gridstraf die een coureur krijgt naar aanleiding van een incident in de sprintrace van zaterdag, zal van toepassing zijn op de Grand Prix van zondag.

Als de parc fermé-regels worden overtreden, moet de coureur vanuit de pitstraat starten in de sprintrace op zaterdag én in de Grand Prix op zondag.

Gridstraffen naar aanleiding van het overschrijden van power unit-onderdelen zal alleen van toepassing zijn op de zondagsrace.