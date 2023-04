Vincent Bruins

Mike Krack maakt zich zorgen over de indeling van de Grand Prix-weekenden waarin de Sprint wordt verreden. De teambaas van Aston Martin is van mening dat teams erg weinig tijd hebben om de auto te repareren, als deze schade oploopt in de Sprint die op de zaterdag wordt verreden.

Er zijn plannen om voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de tweede vrije training te schrappen en in plaats daarvan een aparte kwalificatiesessie te houden voor de Sprint op zaterdag. De Formule 1 heeft nog niet bevestigd of deze plannen doorgaan.

Verstandige compromis

"Over het algemeen moet F1 evolueren, maar het moet ook zijn DNA behouden," legde Krack uit, wijzend naar de plannen om de indeling van het raceweekend om te gooien. "Er zijn enkele constructieve gesprekken geweest over hoe we dat te bereiken. Je moet ook rekening houden met de belangen van alle investeerders, en dat doen we. Maar we hebben nu ook een zeer strak schema waar we ons aan moeten houden waarin reglementen, beschikbaarheid van banden, de vele kilometers die een motor aan moet kunnen, in acht moeten worden genomen. En dan moet je proberen een verstandige compromis te vinden. Op een gegeven moment moet je ook de belangen van één team aan de kant zetten en naar het grote geheel kijken. Vanuit dat oogpunt denk ik dat de gesprekken [over de indeling van Grand Prix-weekenden] echt constructief waren."

Drie à vier uur om schade te repareren

"Ik ben nerveus voor de Sprint in Bakoe, omdat je gewoon niet genoeg tijd hebt om grote schade te repareren," vertelde de Luxemburger verder tegenover Autosport. "Direct na de Sprint leg je namelijk de covers over de auto's en dan heb je 's ochtends maar drie à vier uur om je auto te repareren als deze zwaar beschadigd is. Deze indeling van het weekend is dus niet zonder risico's, maar in Bakoe is het niet zo moeilijk om in te halen. Als je veel risico neemt in de bochten, dan is er natuurlijk veel risico [op schade], maar ik denk dat het wel een goede show wordt."