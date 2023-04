Remy Ramjiawan

Maandag 24 april 2023 08:01

Hoewel het sprintformat nog niet door iedereen met open armen wordt ontvangen, stelt FIA-president Mohammed Ben Sulayem dat de verkorte races goed zijn voor de sport. Aankomend weekend wordt de vierde ronde van het wereldkampioenschap in Bakoe verreden en het is tevens het eerste sprintweekend van het jaar.

Het sprintweekend is geïntroduceerd om een jonger publiek aan te trekken. De hoofdrace op zondag wordt over 300 kilometer verreden en tijdens de sprintrace wordt dat teruggebracht naar 100 kilometer. Hoewel er in eerste instantie op veel meer actie werd gerekend, viel dit aanvankelijk mee. De teams waren huiverig om volle bak te gaan op de zaterdag, want schade zit in een klein hoekje. Toch is het sprintformat inmiddels vaste prik geworden en een aantal raceweekenden per jaar zal het verkorte format zijn uitwerking hebben.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Alle pijlen lijken te wijzen naar een nieuwe opzet tijdens het aankomende raceweekend. Zo wordt er in de wandelgangen gesproken over een nieuwe opzet. Vrijdag zal de eerste training plaatsvinden en later op de dag zal de kwalificatie volgen. Het resultaat daarvan is de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Op zaterdag zal er ook het één en ander veranderen. Zo komt in plaats van de tweede vrije training nog een kwalificatiesessie. De uitslag van die sessie bepaalt de startvolgorde van de sprintrace, later die dag.

In gesprek met Daily Mail legt de FIA-voorzitter uit: "De sprint is goed voor de sport." Niet alleen in Bakoe zal het sprintformat worden uitgevoerd. Ook later dit jaar in Oostenrijk, België, Qatar, Austin en in Brazilië zullen er sprintraces worden verreden.