Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 12:26

Max Verstappen heeft al meermaals zijn onvrede geuit over de weg waar de Formule 1 naartoe lijkt te willen gaan en de Nederlander sprak zelfs al eens uit aan zijn pensioen te denken als dat zo doorgaat. Ralf Schumacher denkt dat we niet teveel waarde moeten hechten aan die woorden en een vertrek van Verstappen niet het einde van de wereld is.

Dat Verstappen geen grote fan is van alle veranderingen die de Formule 1 doorvoert wat betreft de kalender, daar zijn de meeste mensen wel van op de hoogte. Ook dat de Nederlander graag na zijn Formule 1-loopbaan nog dingen in andere raceklassen wil doen is geen groot geheim. Het contract van Verstappen bij Red Bull Racing loopt in ieder geval nog tot en met 2028 door, maar de grote vraag is of hij dat na dat moment welletjes geweest vindt of dat hij nog langer doorgaat in de koningsklasse.

Dreigementen Verstappen

Ook de plannen voor een nieuwe opzet in bijvoorbeeld de sprintraceweekenden en uitbreiding van de kalender kunnen op weinig enthousiasme van de Nederlander rekenen "Ik ben ook van zo'n andere opzet geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen", zo zei hij enkele weken geleden onder meer in De Telegraaf.

Schumacher geeft zijn kijk op de zaak

Verstappen lijkt echter al op korte termijn een bittere pil te moeten slikken, want naar alle verwachting maakt de FIA later op dinsdag bekend dat we inderdaad volgens het vernieuwde sprintraceformat gaan rijden in Bakoe. Schumacher kan ergens wel begrip opbrengen voor de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben het op dat punt wel met hem eens. Het is een enorme last voor de coureur. We zagen wat er in Melbourne gebeurde als je teveel starts maakt. Voor kleine teams en jonge coureurs is het daarnaast een groot nadeel als er minder vrije trainingen zijn, dat terwijl er sowieso al weinig getest wordt", vertelt hij bij Sky Deutschland.

Toch kan Schumacher alleen maar lachen om de dreigementen van de Nederlander. "Het verleden, het heden en de toekomst hebben aangetoond dat de Formule 1 groter is dan wel individu dan ook. Bernie Ecclestone is ook vertrokken en zonder hem zou de Formule 1 ook niet meer bestaan, terwijl het nu succesvoller is dan ooit." Hij heeft dan ook een tip voor de Nederlander. "Verstappen moet dus gewoon zijn spullen pakken en vertrekken óf gewoon de situatie accepteren zoals hij is. Ik begrijp ergens zijn houding. Maar uiteindelijk wordt hij er gewoon voor betaald. Als hij wil gaan, moet hij gaan. De Formule 1 zal er niet aan overlijden, hoeveel ik ook van hem hou", besluit de analist.