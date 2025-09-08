In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen krijgt het aankomend weekend druk, ondanks dat er geen F1-race is. GPFans heeft namelijk vernomen dat hij voor het eerst zal deelnemen aan een wedstrijd van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De Red Bull Racing-coureur won de afgelopen Grand Prix van Italië en vertelde over de progressie die het team heeft geboekt. Zijn collega's Yuki Tsunoda en Liam Lawson hebben het ondertussen met elkaar aan de stok. Verder dreigt de FIA binnenkort een schorsing uit te delen, zorgt Lance Stroll voor ongemakkelijkheid en schaamte op Monza en krijgt McLaren een waarschuwing na de veelbesproken teamorder.

Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'

Liam Lawson had ook dit weekend weer ruzie met een coureur. In Zandvoort was het Carlos Sainz en na de F1 Grand Prix van Italië in Monza was het Yuki Tsunoda die boos was op zijn Red Bull-collega. "Ik bedoel, het eerste deel ging goed, maar daarna werd ik afgeleid door die vent die nog niet eens voor de punten vocht", aldus de Japanner. "Ik heb zoveel schade opgelopen dat ik moest vertragen en daardoor een slecht tempo had. Eerlijk gezegd erg frustrerend. Ik vocht voor punten. Een heel onnodige actie van Lawson, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen." Lees hier het hele artikel over de ruzie tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson.

Verstappen over stap voorwaarts Red Bull Racing: "Dat werkt volgens mij erg goed"

Max Verstappen vertelt wat hij en Red Bull Racing sinds kort anders doen, waardoor de viervoudig wereldkampioen het gevoel heeft dat er een stap vooruit is gezet qua performance van de RB21. "Tot nu toe hebben we veel races gehad waarin we eigenlijk maar wat aan het uitproberen waren met de afstelling van de auto", klinkt het. "We maakten vrij extreme veranderingen, wat liet zien dat we niet echt de controle hadden en niet precies wisten wat we moesten doen. Met Laurent [Mekies, de nieuwe teambaas sinds het ontslag Christian Horner], die een achtergrond in engineering heeft, worden nu de juiste vragen gesteld aan de engineers - hele logische, nuchtere vragen - en dat werkt volgens mij erg goed." Lees hier het hele artikel over de progressie van Red Bull Racing. {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/10fbc87af2f8b911e39515be89753a64f62d21f6.jpg][][2]}

Max Verstappen debuteert aankomend weekend in NLS-races op Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen heeft het al vaker duidelijk gemaakt dat de Nürburgring Nordschleife een van zijn favoriete circuits ter wereld is en heeft er ook geen geheim van gemaakt dat hij mee wil doen aan de 24-uursrace in de zogeheten 'Groene Hel'. Hij testte afgelopen mei met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing op de iconische Duitse baan. Een werkelijk racedebuut zal aankomend weekend gebeuren, wanneer ronden zeven en acht van de Nürburgring Langstrecken-Serie plaatsvinden. Ondanks dat hij een viervoudig wereldkampioen is in de Formule 1, mag hij nog niet in actie komen met een GT3-auto, en zal dus een langzamere bolide moeten besturen. Lees hier het hele artikel over de aankomende eerste NLS-race van Max Verstappen.

Schorsing dreigt voor Formule 1-rookie na uitgedeelde straf in Monza

Oliver Bearman en Carlos Sainz maakte in ronde 41 van de Grand Prix van Italië contact in bocht vier. Beide coureurs raakten in een spin, maar wisten hun weg vervolgens te vervolgen. Dat was voor de stewards van de FIA echter geen reden om het erbij te laten zitten. De wedstrijdleiding nam het incident onder de loep en wees Bearman als schuldige aan. De Haas-coureur kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, en daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven. Hij is nog maar twee strafpunten verwijderd van een schorsing. Lees hier het hele artikel over de strafpunten van Ollie Bearman.

Gefrustreerde Stroll zorgt voor ongemakkelijke situatie en zwijgt voor media na GP Italië

Aston Martin maakte een bijzonder tegenvallend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Italië. De Britse renstal had in de afgelopen Grands Prix een boel punten goed gemaakt en stevende Racing Bulls, Kick Sauber en Haas voorbij in het constructeurskampioenschap. De snelheid was op Monza echter ver te zoeken. Lance Stroll had er compleet de pee in, nadat hij op grote achterstand als achttiende was gefinisht. Het zorgde voor een ongemakkelijk moment in de mediapen. Stroll was bijna letterlijk niet te spreken over hoe zijn race was verlopen. Lees hier het hele artikel over een gefrustreerde Lance Stroll op Monza.

Wolff waarschuwt McLaren na controversiële teamorder: "Heel moeilijk om ongedaan te maken"

Niet alleen Max Verstappen stond in de spotlight na de F1 Grand Prix van Italië. Er waren een boel ogen gericht op Lando Norris en Oscar Piastri vanwege een controversiële teamorder richting de finish. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwt over het precedent dat McLaren hiermee geschapen heeft. "Er is in dit geval geen goed of fout en ik ben benieuwd hoe dit zal aflopen", vertelde Wolff tegenover de aanwezige media na het zien van de wisseling van positie bij McLaren. "Je schept een precedent dat heel moeilijk ongedaan te maken is. Wat nou als het team weer een fout maakt, maar niet tijdens een pitstop... wissel je ze dan alsnog om?" Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Toto Wolff aan het adres van McLaren.

