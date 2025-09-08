Liam Lawson had ook dit weekend weer ruzie met een coureur. In Zandvoort was het Carlos Sainz en na de F1 Grand Prix van Italië in Monza was het Yuki Tsunoda die boos was op zijn Red Bull-collega.

In gesprek met Formula1.com stelt Tsunoda dat hij kans maakte op punten, maar dat Lawson (die toen al gestopt was en terug aan het vallen was nadat hij er eerst van had geprofiteerd), zijn race verpeste. "Ik bedoel, het eerste deel ging goed, maar daarna werd ik afgeleid door die vent die nog niet eens voor de punten vocht. Ik heb zoveel schade opgelopen dat ik moest vertragen en daardoor een slecht tempo had. Eerlijk gezegd erg frustrerend. Ik vocht voor punten. Een heel onnodige actie van Lawson, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen."

Tsunoda over 'agressieve coureur' Lawson

Tsunoda is niet de eerste die zich heeft beklaagd over het rijgedrag van Lawson, want in Zandvoort had Carlos Sainz het met hem aan de stok en daarvoor waren er nog wat incidenten rondom de Nieuw-Zeelander. "Ook in eerdere races was het iets dat we hadden meegemaakt en ik weet het niet. We weten dat hij een agressieve coureur is en ik denk niet dat het per se iets slechts is, maar tegelijkertijd is er altijd een grens waar we niet overheen kunnen gaan."

Tsunoda ziet Lawson als concurrent

Tsunoda weet ook dat Lawson extra onder druk staat, omdat hij weet dat er voor 2026 wellicht plek is naast Verstappen bij Red Bull Racing en alle races tellen. Toch hoopt hij dat Lawson collegialer om zal gaan in de toekomst met zijn collega's. "Ik bedoel, het is duidelijk dat deze positie er een is waarvoor de concurrentie erg groot is, meer dan waar dan ook. Maar tegelijkertijd is er altijd een grens en is er respect. Dus ja, het is erg jammer."

