close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Yuki Tsunoda at Circuit Zandvoort

Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'

Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'

Lars Leeftink
Yuki Tsunoda at Circuit Zandvoort

Liam Lawson had ook dit weekend weer ruzie met een coureur. In Zandvoort was het Carlos Sainz en na de F1 Grand Prix van Italië in Monza was het Yuki Tsunoda die boos was op zijn Red Bull-collega.

In gesprek met Formula1.com stelt Tsunoda dat hij kans maakte op punten, maar dat Lawson (die toen al gestopt was en terug aan het vallen was nadat hij er eerst van had geprofiteerd), zijn race verpeste. "Ik bedoel, het eerste deel ging goed, maar daarna werd ik afgeleid door die vent die nog niet eens voor de punten vocht. Ik heb zoveel schade opgelopen dat ik moest vertragen en daardoor een slecht tempo had. Eerlijk gezegd erg frustrerend. Ik vocht voor punten. Een heel onnodige actie van Lawson, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen."

Tsunoda over 'agressieve coureur' Lawson

Tsunoda is niet de eerste die zich heeft beklaagd over het rijgedrag van Lawson, want in Zandvoort had Carlos Sainz het met hem aan de stok en daarvoor waren er nog wat incidenten rondom de Nieuw-Zeelander. "Ook in eerdere races was het iets dat we hadden meegemaakt en ik weet het niet. We weten dat hij een agressieve coureur is en ik denk niet dat het per se iets slechts is, maar tegelijkertijd is er altijd een grens waar we niet overheen kunnen gaan."

Related image
Related image

Tsunoda ziet Lawson als concurrent

Tsunoda weet ook dat Lawson extra onder druk staat, omdat hij weet dat er voor 2026 wellicht plek is naast Verstappen bij Red Bull Racing en alle races tellen. Toch hoopt hij dat Lawson collegialer om zal gaan in de toekomst met zijn collega's. "Ik bedoel, het is duidelijk dat deze positie er een is waarvoor de concurrentie erg groot is, meer dan waar dan ook. Maar tegelijkertijd is er altijd een grens en is er respect. Dus ja, het is erg jammer."

Gerelateerd

Red Bull Racing Yuki Tsunoda Liam Lawson Racing Bulls Grand Prix van Italië

Net binnen

Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'
Tsunoda over Lawson

Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'

  • 14 minuten geleden
Verstappen doodmoe van vragen over teamorders Norris en Piastri in Monza
Verstappen in Monza

Verstappen doodmoe van vragen over teamorders Norris en Piastri in Monza

  • 47 minuten geleden
Verstappen wuift vraagt op persconferentie weg:
Max Verstappen

Verstappen wuift vraagt op persconferentie weg: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Marko sneert naar Horner na zege Verstappen: 'De sfeer bij Red Bull is terug!'
Marko over Red Bull

Marko sneert naar Horner na zege Verstappen: 'De sfeer bij Red Bull is terug!'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton
Onderlinge duels race 2025

Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton

  • 2 uur geleden
  • 3
 Verstappen ruziet met Norris tijdens zege, FIA deelt twee straffen uit | GPFans Recap
GPFans Recap

Verstappen ruziet met Norris tijdens zege, FIA deelt twee straffen uit | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x