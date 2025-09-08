Verstappen over stap voorwaarts Red Bull Racing: "Dat werkt volgens mij erg goed"
Max Verstappen vertelt wat hij en Red Bull Racing sinds kort anders doen, waardoor de viervoudig wereldkampioen het gevoel heeft dat er een stap vooruit is gezet qua performance van de RB21.
De tweede seizoenshelft is goed begonnen voor Max Verstappen. De Nederlander werd - na een uitvalbeurt van Lando Norris - tweede in de Grand Prix van Zandvoort, en won afgelopen zondag op zeer dominante wijze de race in Monza. Na een stroef eerste deel van het jaar lijkt Red Bull Racing wat momentum te hebben gevonden. Op de persconferentie na afloop van de race in Italië legt Verstappen uit wat hij en zijn team anders zijn gaan doen.
Logische en nuchtere vragen
"Tot nu toe hebben we veel races gehad waarin we eigenlijk maar wat aan het uitproberen waren met de afstelling van de auto", klinkt het. "We maakten vrij extreme veranderingen, wat liet zien dat we niet echt de controle hadden en niet precies wisten wat we moesten doen. Met Laurent [Mekies, de nieuwe teambaas sinds het ontslag Christian Horner], die een achtergrond in engineering heeft, worden nu de juiste vragen gesteld aan de engineers - hele logische, nuchtere vragen - en dat werkt volgens mij erg goed."
Een stap vooruit in Zandvoort
De nummer drie in het wereldkampioenschap vervolgt: "Daarnaast probeer je te leren van de dingen die je hebt getest, en op een gegeven moment geven sommige veranderingen je een idee van een richting waarin je verder kunt werken. Dat is ook wat we zijn blijven doen. In Zandvoort voelde ik al dat we een stap hadden gezet die goed leek uit te pakken, en hier nog een stap die opnieuw wat beter aanvoelde."
