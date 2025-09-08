Oliver Bearman is hard aangepakt door de stewards van de FIA in Monza, en is nu in zijn eerste seizoen in de Formule 1, slechts twee strafpunten verwijderd van een schorsing.

Oliver Bearman en Carlos Sainz maakte in ronde 41 van de Grand Prix van Italië contact in bocht vier. Beide coureurs raakten in een spin, maar wisten hun weg vervolgens te vervolgen. Dat was voor de stewards van de FIA echter geen reden om het erbij te laten zitten. De wedstrijdleiding nam het incident onder de loep en wees Bearman als schuldige aan. De Haas-coureur kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, en daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven.

Bearman staat op tien strafpunten

Daarmee komt het totaal van Bearman op tien te staan. In de Formule 1 geldt dat als een coureur binnen een periode van twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, er een schorsing van één race volgt. De twintigjarige rookie ziet zijn eerste punten pas in november na de Grand Prix van Mexico verlopen, wat betekent dat hij de komende vier raceweekenden in Azerbeidzjan, Singapore, Texas en Mexico niet meer in de fout mag gaan.

Schorsingen in de Formule 1

De laatste keer dat een coureur twaalf strafpunten bij elkaar reed en geschorst werd, was afgelopen jaar. Toen was het Haas-coureur Kevin Magnussen die in Italië de grens bereikt, en daardoor het raceweekend in Azerbeidzjan aan zich voorbij moest laten gaan. Het was toen niemand minder dan Bearman die door Haas werd opgeroepen op de Deen dat weekend te vervangen.

