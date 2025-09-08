Aston Martin maakte een bijzonder tegenvallend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Italië. Lance Stroll had er compleet de pee in, nadat hij op grote achterstand als achttiende was gefinisht. Het zorgde voor een ongemakkelijk moment in de mediapen van Monza.

Aston Martin had in de afgelopen Grands Prix een boel punten goed gemaakt en stevende Racing Bulls, Kick Sauber en Haas voorbij in het constructeurskampioenschap. Stroll werd zevende op Silverstone, de Hungaroring en Zandvoort, terwijl ploegmaat Fernando Alonso zijn beste resultaat van het seizoen scoorde door als vijfde aan de finish te komen in Hongarije. Verder werd de tweevoudig wereldkampioen twee keer zevende, een keer achtste en twee keer negende sinds Spanje. Aston Martin was in Italië echter het slechtst presterende team. Alonso viel uit door een kapotte ophanging, terwijl Stroll op P18 eindigde op een ronde achterstand.

Artikel gaat verder onder video

Krack verdedigt Stroll na ongemak met media

Stroll was, bijna letterlijk, niet te spreken over de race op Monza. Toen in de mediapen werd opgemerkt dat de strategie om zo lang mogelijk buiten te blijven en bijna de hele race op één setje banden te doen, niet had gewerkt, antwoordde Stroll: "Yup."

Bij de vraag of hij nog iets toe te voegen had, bleef het stil, en Stroll wilde ook zijn mond niet opentrekken, toen hem werd gevraagd naar het moment met Esteban Ocon in de tweede chicane. De Haas-coureur had hem buiten de baan geduwd en kreeg daar een tijdstraf van 5 seconden voor.

Op de vraag of er iets positiefs uit de GP van Italië gehaald kon worden, werd Stroll door Motorsport-Total.com geciteerd: "Niet veel." Nogmaals gevraagd naar of de straf van Ocon verdiend was, reageerde Stroll: "Ik hoef daar niks over te zeggen."

Het PR-team van Aston Martin zou beschamend naast de Canadese coureur hebben gestaan en probeerde de ongemakkelijke situatie af te ronden door te zeggen: "Oké, nou, dan..." Topman Mike Krack verdedigde Stroll na afloop en begreep zijn frustraties: "Wanneer je achteraan start in een race met heel weinig bandenslijtage, dan kan je alleen maar hopen op gelukjes."

Related image

Gerelateerd