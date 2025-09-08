Max Verstappen debuteert aankomend weekend in NLS-races op Nürburgring Nordschleife
Max Verstappen zal aankomend weekend voor het eerst deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), zo verneemt GPFans uit bronnen dichtbij de organisatie van het kampioenschap. De F1-coureur van Red Bull zal nog niet met een GT3-auto in actie mogen komen. Hij zal eerst moeten debuteren in een wat langzamere bolide.
Verstappen heeft het al vaker duidelijk gemaakt dat de Nürburgring Nordschleife een van zijn favoriete circuits ter wereld is en heeft er ook geen geheim van gemaakt dat hij mee wil doen aan de 24-uursrace in de zogeheten 'Groene Hel'. Hij testte afgelopen mei met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing op de iconische Duitse baan. Een werkelijk racedebuut zal aankomende zaterdag en zondag gebeuren, wanneer de NLS twee races van ieder 4 uur organiseert: de 65. ADAC ACAS Cup en de 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, ronden zeven en acht van het kampioenschap.
Nog niet in een GT3-auto
GPFans was tijdens de zomerstop in augustus al door een fotograaf van de organisatie verteld dat het debuut van Verstappen eraan zat te komen. De plannen om aankomend weekend te racen, had de viervoudig wereldkampioen al vóór de test van mei opgesteld. De geruchten rondom het NLS-debuut van Verstappen zijn in aanloop naar het raceweekend verder bevestigd.
Verstappen zal op de vrijdag vóór de NLS-races eerst een cursus moeten volgen van de DMSB, de Duitse autosportbond. Tijdens de wedstrijden zelf moet hij tenminste 14 ronden zonder incident afleggen en dit mag nog niet een GT3-auto gebeuren. Voordat hij zijn GT3-licentie voor de Nordschleife krijgt, moeten deze 14 ronden worden voltooid met een langzamere bolide. Het lijkt erop dat dit gaat gebeuren in een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, aangezien Verstappens protegé Chris Lulham ook voor zijn licenties ging bij dit team.
