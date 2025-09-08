Wolff waarschuwt McLaren na controversiële teamorder: "Heel moeilijk om ongedaan te maken"
Niet alleen Max Verstappen stond in de spotlight na de F1 Grand Prix van Italië. Er waren een boel ogen gericht op Lando Norris en Oscar Piastri vanwege een controversiële teamorder richting de finish. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwt over het precedent dat McLaren hiermee geschapen heeft.
Het mocht even duren, maar Verstappen heeft eindelijk weer een Formule 1-race gewonnen. Hij was oppermachtig op het Autodromo Nazionale Monza en won met een marge van iets meer dan 19 seconden. Norris lag lange tijd op de tweede plaats, terwijl Piastri wat tijd verloor aan het begin door een gevecht met Charles Leclerc. Norris maakte een ronde later dan zijn teamgenoot zijn eerste en enige stop, maar de pitcrew maakte een foutje. De langzamere stop zorgde ervoor dat Norris achter Piastri terug de baan op kwam. Ze werden over de boardradio verteld om van positie te wisselen. McLaren vond het anders oneerlijk voor Norris om op zo'n manier punten te verliezen ten opzichte van Piastri. De teamorder viel niet bij iedereen lekker.
Wolff benieuwd naar impact van teamorder in slotfase van 2025
"Er is in dit geval geen goed of fout en ik ben benieuwd hoe dit zal aflopen", vertelde Wolff tegenover de aanwezige media na het zien van de wisseling van positie bij McLaren. "Je schept een precedent dat heel moeilijk ongedaan te maken is. Wat nou als het team weer een fout maakt, maar niet tijdens een pitstop... wissel je ze dan alsnog om? Maar evengoed is het oneerlijk om een coureur die probeert in te halen na een teamfout, de punten te laten verliezen. Ik denk dat we er tegen het einde van het seizoen, wanneer het spannend wordt, achter gaan komen of het de juiste reactie was."
Jonathan Wheatley ziet vooral dat McLaren heeft geleerd van situaties zoals in Hongarije in 2024, toen Norris Piastri er eerst niet langs wilde laten, nadat de Australiër door de strategie van het team de leiding was kwijtgeraakt. "Ik ben erg onder de indruk met hoe ze omgaan met twee coureurs die vechten voor het kampioenschap dit jaar, en ik denk dat dit al van tevoren afgesproken was", aldus de teambaas van Kick Sauber.
