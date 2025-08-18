'Horner keert in 2026 mogelijk terug in F1', 'Piquet en Verstappen gespot bij Toto Wolff' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Dutch Grand Prix komt langzaam maar zeker dichterbij en dus heeft de organisatie van de race inmiddels bekend gemaakt wie de grote eer heeft gekregen om het Wilhelmus vlak voor de Grand Prix van Nederland ten gehore te brengen. Ondertussen was er ook nieuws rondom Christian Horner, die volgens diverse goed ingevoerde bronnen volgend jaar alweer zijn rentree op de grid zou kunnen gaan maken.

Verstappen niet verrast door dipje bij Red Bull: "Maak me daar niet te veel zorgen over"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen had in 2025 natuurlijk liever voor zijn vijfde wereldtitel gestreden, maar onthult dat de sportieve terugval van Red Bull Racing eigenlijk heel logisch is. De Nederlander werkt hard aan de wederopbouw van het team en begrijpt dat dit tijd zal kosten. “Het team is gegaan van natuurlijk kampioenschappen winnen vóórdat ik erbij kwam, naar een fase van heropbouw toen ik arriveerde, en daarna bereikten we opnieuw het hoogtepunt door weer kampioenschappen te winnen,” opent Verstappen. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

Christian Horner (51) werd nog maar kortgeleden als teambaas ontslagen bij Red Bull Racing, maar de Brit keert mogelijk sneller dan verwacht terug in de F1. Horner zou volgens diverse bronnen in vergevorderde onderhandelingen zijn met het team van Cadillac. Diverse portals, waardoor het doorgaans goed geïnformeerd Auto Motor und Sport, melden dat Horner achter de schermen intensieve gesprekken voert met het team van Cadillac. Meer lezen over het grote nieuws omtrent Christian Horner? Klik hier!

Horner stiekem gefotografeerd door Kroatische tabloid tijdens ultraluxe vakantie

Christian Horner (51) heeft sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing meer vrije tijd dan ooit en daar lijkt hij met volle teugen van te genieten. De Brit is samen met zijn vrouw Geri Halliwell en de kinderen op vakantie in Kroatië. Horner leek het bezoekje aan de Adriatische Zee geheim te willen houden, maar de paparazzi heeft hem toch gevonden. Meer zien van de kiekjes van Christian Horner? Klik hier!

'Kelly Piquet én Verstappen gespot met Susie en Toto Wolff tijdens bootvakantie'

Max Verstappen werd onlangs al gefotografeerd toen hij zich bevond op het miljoenenjacht van Toto Wolff in Sardinië, maar nieuwe beelden wijzen uit dat het tweetal niet alleen was op de boot. Ook de vrouwen, Susie Wolff en Kelly Piquet, waren aanwezig bij het onderonsje in Sardinië. Op de foto is te zien dat Wolff en Verstappen links op het achterdek van de peperdure jacht staan, terwijl Susie en Kelly aan de rechterzijde zitten in de met witte kussens gevulde loungeset. Meer zien van de kiekjes op de boot bij Toto Wolff? Klik hier!

Wie mag dit jaar het Wilhelmus zingen voor de Dutch Grand Prix?

Het brengen van het Wilhelmus voor de Dutch Grand Prix is natuurlijk elk jaar weer een grote eer voor de uitvoerend artiest. Inmiddels is bekend wie dit jaar mag optreden voor de start van de race om 15:00 uur en daarmee in de voetsporen treedt van onder meer Davina Michelle en Duncan Laurence. De grote eer dit jaar is weggelegd voor Henk Poort. Meer lezen over wie het Wilhelmus dit jaar mag zingen? Klik hier!

