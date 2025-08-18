Horner stiekem gefotografeerd door Kroatische tabloid tijdens ultraluxe vakantie
Christian Horner (51) heeft sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing meer vrije tijd dan ooit en daar lijkt hij met volle teugen van te genieten. De Brit is samen met zijn vrouw Geri Halliwell en de kinderen op vakantie in Kroatië. Horner leek het bezoekje aan de Adriatische Zee geheim te willen houden, maar de paparazzi heeft hem toch gevonden.
Horner geeft sinds zijn vertrek bij Red Bull mondjesmaat updates via social media. Dit doet hij veelal via zijn Instagram-account, waarop bijvoorbeeld te zien was hoe hij genoot van een ritje op zijn paarden op de dag van de Belgische Grand Prix, de eerste F1-race waarbij hij niet aanwezig was als teambaas. Later plaatste hij nog een post waarop te zien was dat hij een concert van Oasis in Wembley bezocht. Deze updates plaatste hij allemaal via de Stories-functie op Instagram. Op zijn Feed is sinds 9 juli niets meer verschenen. De Brit verveelt zich echter niet, zo blijkt uit één van zijn meest recente Stories. Horner deelde foto's vanaf het dek van een jacht, maar gaf daarbij geen details over waar deze beelden waren geschoten.
'Geheime' vakantie Horner en familie in Kroatië
Horner is op vakantie, maar lijkt de locatie geheim te willen houden. Niet geheel verrassend, want de paparazzi ligt op de loer. Zij willen maar wat graag vastleggen wat Horner momenteel doet nu hij niet met F1-gerelateerde zaken bezig is. En omdat zowel Red Bull als Horner weinig hebben losgelaten over de gebeurtenissen van de laatste tijd, is iedereen benieuwd wat hij nu uitspookt. En dat is gelukt. Want hoewel Horner niets verklapte over zijn verblijfplaats bij zijn foto's op Instagram, wist de Kroatische paparazzi hem te traceren. Horner werd gespot aan de de Adriatische kust, op het schiereiland Pelješac.
Horner geniet van miljoenenjacht nabij Pelješac
Pelješac is na Istrië het tweede grootste schiereiland van Kroatië en is bekend vanwege haar populaire wijnen, oesters en mosselen. Pelješac kent tevens veel rustige baaien en stranden, ideaal voor wie de drukkere toeristenplekken wil vermijden. En dat is precies wat Horner leek te willen. Echter, hij werd tóch op de gevoelige plaat vastgelegd. De Kroatische tabloid 24sata.hr fotografeerde Horner en zijn gezin in het geheim aan boord van hun ruim 10 miljoen pond kostende Sunseeker-jacht Majic.
Horner stiekem gefotografeerd door paparazzi
Op de foto's is te zien hoe Horner met vrouw Haliwell, kinderen en vrienden geniet van een zonovergoten vakantie op hun luxe jacht. Op de foto's is Horner meermaals met ontbloot bovenlijf te zien onder de stralende Kroatische zon. Op één van de beelden geniet hij van het uitzicht, terwijl hij op de andere foto op een luxe loungebedje zit. Wat Horner na zijn vakantie gaat doen, is de vraag, want er klinken geluiden dat hij intensieve gesprekken voert met het team van Cadillac, dat in 2026 haar debuut gaat maken op de grid van de Formule 1.
