Christian Horner heeft op de dag van de Grand Prix van België van zich laten horen. De voormalig teambaas van Red Bull Racing deelde een bericht op zijn Instagram-account waarin hij op grappige wijze de spot dreef met zijn huidige situatie.

Kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië moest Horner op gesprek komen bij de hoge bazen van Red Bull. Daar kreeg hij, naar verluidt in een hotelkamer, te horen dat hij niet langer de CEO en teambaas van het raceteam was. Horner werd per direct aan de kant geschoven, al is hij formeel nog wel in dienst van de Oostenrijkse renstal. Zodoende is Horner er dan ook niet bij tijdens het raceweekend in Spa. De honneurs worden nu waargenomen door Laurent Mekies en daarom is Horner veroordeeld tot het kijken van de Grand Prix op televisie. Dit gaat hij doen samen met zijn broer Guy Horner, die gisteren nog wél aanwezig was in de paddock in België. Maar vanochtend ging Horner eerst nog even paardrijden, zo liet hij weten op Instagram.

Horner steekt de draak met zichzelf op Instagram

Terwijl Red Bull Racing zich voorbereidt op een mogelijk kletsnatte race in Spa, trok Horner zijn ruiterpak aan. De Brit stapte op zijn paard en deelde een foto hiervan op zijn Instagram Stories. Hij stak daarbij de draak met zichzelf en voorzag de foto van een hilarische tekst. "Een andere vorm van paardenkracht deze zondag", zo schreef hij met een knipoog. Met 'paardenkracht' doelt hij uiteraard op de aanwezig pk's in de Formule 1-auto's.

Christian Horner laat van zich horen op raceday.



"Een andere vorm van paardenkracht deze zondag😉", zo schrijft hij op Instagram bij een foto waarop hij te zien is op een paard. 🐴#BelgianGP #christianhorner #instagram #F1 pic.twitter.com/ek7n5BO2hj — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2025

