Kym Illman maakt al jarenlang foto's in de paddock van de Formule 1 en de Australiër is ook dit weekend aanwezig in België om de mooiste plaatjes te schieten. Op Spa-Francorchamps kreeg hij ook Guy Horner voor zijn lens. Guy is de jongste broer van de reeds ontslagen teambaas Christian Horner.

Horner werd kort na afloop van de race op Silverstone ontslagen en per direct vervangen door Laurent Mekies. Horner verscheen zodoende dus ook niet meer in de paddock, hoewel hij officieel nog wel in dienst is van Red Bull Racing. Wie er wél in de paddock verscheen dit weekend, was zijn jongste broer Guy. Illman zag hem lopen en legde hem vast op de gevoelige plaat. Hij deelde de foto op zijn Instagram-account en kopte: "HORNER IS HIER". Hij vroeg Guy direct even naar de status rondom Christian. "Guy runt een evenementenbedrijf en is actief in de Formule 1-wereld, maar gaat vanavond terug naar Engeland om samen met zijn broer Christian de race van morgen op tv te kijken", zo meldt Illman.

Weet broer Horner meer over zijn toekomstplannen in de F1?

Christian wordt sinds zijn ontslag in verband gebracht met een overstap naar een ander Formule 1-team. Onder meer Alpine en Ferrari zijn genoemd als teams die mogelijk interesse hebben in de diensten van de zeer ervaren teambaas. Of dat gaat gebeuren, kon broertje Guy niet zeggen. "Guy kon niet zeggen of hij [Christian, red.] binnenkort wel of niet terug zal keren naar de Formule 1. Maar je moet onthouden dat hij gezien zijn kennis van de sport een populaire toevoeging zal zijn", zo meldt Illman. Guy is de jongste van de drie Horner-broers. Christian is de middelste, terwijl de oudste broer advocaat is.

Social media reageert op Guy Horner

Onder de Instagram-post van Illman reageren fans vooral op de ietwat bijzondere voornaam van het jongste broertje van Christian. "Hoe de f*ck kan iemand Guy genoemd worden?", zo vraagt iemand zich af. "Wat een guy", schrijft een ander. "Deze guy... lol", zo klinkt het weer in een andere comment, voorzien van twee huilende emoji's.

