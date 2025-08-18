close global

Christian Horner in front of Cadillac logo

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

Christian Horner (51) werd nog maar kortgeleden als teambaas ontslagen bij Red Bull Racing, maar de Brit keert mogelijk sneller dan verwacht terug in de F1. Horner zou volgens diverse bronnen in vergevorderde onderhandelingen zijn met het team van Cadillac.

Na een lange periode van onrust en tegenvallende prestaties op de baan, werd Horner kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull. Hij kon lange tijd rekenen op de steun van de Thaise aandeelhouders van het Oostenrijkse concern, maar toen ook zij niet langer hun hand boven het hoofd van de geplaagde teambaas wilden houden, viel het doek. Horner kreeg in een hotelsuite te horen dat hij zijn biezen moest pakken. Er is sindsdien nooit echt een duidelijke reden vrijgegeven voor het ontslag van Horner, maar alles wijst erop dat het combinatie was van de interne machtsstrijd achter de schermen en het feit dat het dit seizoen niet op rolletjes loopt bij Red Bull Racing. Toch lijkt Horner niet te hoeven vrezen voor zijn toekomst. Sterker nog: hij keert mogelijk sneller dan verwacht terug in de F1-paddock.

Horner en Cadillac zoeken naar een ingang

Diverse portals, waardoor het doorgaans goed geïnformeerd Auto Motor und Sport, melden dat Horner achter de schermen intensieve gesprekken voert met het team van Cadillac. De Amerikaanse renstal maakt volgend jaar haar debuut op de F1-grid en heeft in de personen van Graeme Lowdon en Dan Towriss al een teambaas en CEO aangesteld, maar zou bereid zijn om regelingen te treffen om Horner binnen te halen. Horner staat op zijn beurt op papier nog onder contract bij Red Bull, maar de voormalig teambaas zou mogelijk van een 'Adrian Newey-achtige constructie' gebruik kunnen maken om snel weer elders aan de slag te gaan. Cadillac moet echter zien uit te vogelen hoe het Horner, Lowdon én Towriss kan inpassen in de structuur.

Is Horner dé man die Cadillac naar de top kan brengen?

"Er gaan al geruchten over de volgende werkgever. Nieuwkomer Cadillac lijkt een potentieel doelwit, volgens berichten vanuit de Formule 1-paddock", zo meldt het Duitse AMuS. Er klinken geluiden dat Horner achter de schermen al vergevorderde gesprekken voert met Cadillac. De Amerikaanse renstal moet vanaf nul beginnen en wil snel succesvol worden. Horner heeft dit kunstje al eens geflikt toen hij instapte bij Red Bull Racing, dat destijds nog niet veel voorstelde. Het Italiaanse Formula Uno Analisi Technica noemt Cadillac dan ook 'de meest waarschijnlijke plek waar Horner terecht zal komen'.

We zien Horner in 2026 terug bij Cadillac?

85 stemmen

