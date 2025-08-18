'Kelly Piquet én Verstappen gespot met Susie en Toto Wolff tijdens bootvakantie'

Max Verstappen werd onlangs al gefotografeerd toen hij zich bevond op het miljoenenjacht van Toto Wolff in Sardinië, maar nieuwe beelden wijzen uit dat het tweetal niet alleen was op de boot. Ook de vrouwen, Susie Wolff en Kelly Piquet, waren aanwezig bij het onderonsje in Sardinië.

Verstappen werd recentelijk nadrukkelijk in verband gebracht met een potentiële overstap naar Mercedes, maar vlak voor de zomerstop drukte hij deze geruchten definitief de kop in. Althans, voor volgend seizoen. Verstappen heeft gezegd in ieder geval nog een jaar bij Red Bull Racing te blijven en hoopt in 2026 - onder de nieuwe reglementen - weer competitief te kunnen zijn. Lukt dit niet, dan zal hij zich ongetwijfeld weer opnieuw gaan oriënteren. En op die situatie lijkt Wolff zich alvast goed voor te bereiden. De Mercedes-teambaas voerde al diverse gesprekken met het Verstappen-kamp en werd daarnaast gezien met Max op zijn jacht in Sardinië.

Verstappen en Wolff werden vergezeld door Kelly en Susie

Hoewel het bezoekje van Verstappen aan de boot van Wolff vooral een vriendschappelijk onderonsje leek te zijn, mag het niet worden uitgesloten dat Wolff de viervoudig wereldkampioen alvast lichtjes masseert om een toekomstige transfer naar Mercedes te vereenvoudigen. Op de foto's was te zien dat Wolff en Verstappen het zichtbaar naar hun zin hadden op de luxe jacht. Ze waren echter niet alleen, zo blijkt uit nieuw opgedoken beelden. Ook de partners van Verstappen en Wolff waren aanwezig op de boot. Op foto's die circuleren op het internet is te zien dat Susie Wolff en Kelly Piquet ook acte de présence gaven tijdens het gezellige samenzijn in de Middellandse Zee.

Kelly Piquet ook aanwezig op jacht Wolff in Sardinië

Op de foto is te zien dat Wolff en Verstappen links op het achterdek van de peperdure jacht staan, terwijl Susie en Kelly aan de rechterzijde zitten in de met witte kussens gevulde loungeset. Op het moment dat de foto werd genomen barstte Susie net in lachen uit. Wat er tijdens het onderonsje in Sardinië is besproken, is niet bekend. Bekijk de nieuwe beelden van Kelly en Max op de boot van Wolff hier.

