Het brengen van het Wilhelmus voor de Dutch Grand Prix is natuurlijk elk jaar weer een grote eer voor de uitvoerend artiest. Voorlopig is het nog even afwachten wie dit jaar mag optreden voor de start van de race om 15:00 uur en daarmee in de voetsporen treedt van onder meer Davina Michelle en Duncan Laurence.

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix op de kalender in 2021 is het Wilhelmus voorafgaand aan de race vanzelfsprekend vier keer ten gehore gebracht. In 2021 was het tijdens de eerste editie van de teruggekeerde race Davina Michelle die de eer kreeg om het Nederlandse volkslied ten gehore te brengen tegenover de honderdduizenden toegestroomde Oranjefans en miljoenen wereldwijde kijkers. Voor 2022 koos de organisatie om Floor Jansen, die bekend is als frontzangeres van de Finse metalband Nightwish.

André Rieu en Emma Heesters

Voor 2023 was het André Rieu die zijn krachten met Johan Strauss Orkest bundelde, waarbij ook Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente, een rol speelde. Na afloop van de race werd bovendien iedereen verbaasd tijdens de podiumceremonie. Max Verstappen won zijn thuisrace en zodoende werd het Wilhelmus ook na afloop van de race nogmaals ten gehore gebracht. Hoewel er normaal een instrumentale versie van het volkslied door de speakers klinkt, was het destijds Emma Heesters die onder het podium stond en het nummer mocht zingen.

Duncan Laurence in 2024

Voor het afgelopen jaar pakte de organisatie van de race vlak voor het doven van de lichten uit met de 'grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis', waarna ook omstreeks 14:44 het nationale volkslied gezongen werd. De keuze vorig jaar viel op Duncan Laurence, die in 2019 zichzelf tot nationale held wist te ontpoppen toen hij het Eurovisie Songfestival won met het nummer Arcade. Laurence is daarmee de laatste persoon die de eer kreeg, waarna er nu nog twee keer iemand naar voren geschoven zal gaan worden. De organisatie heeft nog niet bekend gemaakt wie dit jaar de microfoon te bedienen krijgt. Vorig jaar het het nieuws enkele dagen voor de race bekend gemaakt, dus binnen nu en twee weken zullen we meer weten over de invulling van het traditionele moment.

