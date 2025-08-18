Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen had in 2025 natuurlijk liever voor zijn vijfde wereldtitel gestreden, maar onthult dat de sportieve terugval van Red Bull Racing eigenlijk heel logisch is. De Nederlander werkt hard aan de wederopbouw van het team en begrijpt dat dit tijd zal kosten.

Red Bull Racing is anno 2025 niet meer het team dat de afgelopen jaren zoveel succes heeft geboekt. Verschillende sleutelpersonen van dat succes hebben de renstal inmiddels verlaten. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de terugkeer naar de top met een nieuwe lichting. Ook de toekomst van Verstappen stond korte tijd ter discussie; een mogelijke transfer naar Mercedes leek lange tijd de volgende stap te worden. In Hongarije verklaarde de viervoudig kampioen echter dat hij komend seizoen ‘gewoon’ bij Red Bull zal blijven.

Dominantie komt en gaat

Verstappen sloot zich in 2016 aan bij Red Bull. Destijds had het team weliswaar een goede wagen, maar de Renault-power unit was niet opgewassen tegen de krachtbron van Mercedes. Uiteindelijk wist het team met Honda aan boord de weg terug naar de top te vinden. Tegenover Formula1.com legt Verstappen uit dat dominantie altijd in golfbewegingen komt. “Het team is gegaan van natuurlijk kampioenschappen winnen vóórdat ik erbij kwam, naar een fase van heropbouw toen ik arriveerde, en daarna bereikten we opnieuw het hoogtepunt door weer kampioenschappen te winnen,” opent Verstappen.

Kleine herstructurering om terug te keren naar top

Momenteel is de RB21 niet de wagen waarmee prijzen kunnen worden gepakt, en Verstappen verklaart dat Red Bull opnieuw in een opbouwfase zit: “Nu voelt het voor mij alsof we weer een beetje in een heropbouw zitten. We zijn natuurlijk nog steeds een heel sterk team, maar ik denk wel dat er, om opnieuw een stap vooruit te zetten, sprake is van een kleine herstructurering of heropbouw.” Laurent Mekies is de opvolger van de ontslagen Christian Horner, en met de Fransman aan het roer moeten de problemen bij Red Bull worden opgelost. “Ook is het belangrijk om iets beter te begrijpen wat er precies gaande is, en dat kost natuurlijk wat tijd, hopelijk niet al te veel tijd.”

Red Bull heeft zich in het verleden vaker teruggeknokt, en daarop vertrouwt Verstappen ook nu: “Ik denk dat dat ook een beetje de mentaliteit van het team is: altijd terugvechten na een dip. Dat is altijd zo geweest, dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over.”

