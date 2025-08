In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Hongarije is begonnen met de eerste twee vrije trainingen. McLaren staat er weer goed voor, terwijl Red Bull Racing aan de bak moet. Pierre Waché blikt terug op de prestaties van zijn team en ziet dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Robert Doornbos was er bijna zeker van dat Max Verstappen zou vertrekken naar Mercedes, maar dat gaat nu toch niet gebeuren. De Rotterdammer reageert op de vele berichten die hij heeft ontvangen. Tot slot moest de FIA zich in Hongarije buigen over een handdoek die Verstappen tijdens de tweede training uit zijn wagen gooide. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 1 augustus.

McLarens domineren op de Hungaroring, Red Bull komt flink tekort

Lando Norris heeft een prima vrijdag achter de rug in Hongarije. De Engelsman heeft beide vrije trainingen als snelste afgesloten. Klassementsleider Oscar Piastri is tot tweemaal toe tweede geworden. Max Verstappen die wil de vrijdag snel vergeten, want beter dan een P9 zat er op de Hungaroring nog niet in. Lezen hoe de eerste vrije training verliep? Klik hier! De tweede vrije training niet gezien? Klik hier om te lezen hoe die sessie verliep.

Verstappen blikt terug op zware vrijdag: "Vandaag was erg slecht"

Max Verstappen blikt terug op een zware dag in Hongarije. De Nederlander werd in VT1 als negende afgevlagd en kwam tijdens VT2 niet verder dan P14. Er was weinig grip te vinden in de RB21 en Red Bull Racing gaat vanavond tot op de bodem uitzoeken waar dat aan ligt. De reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

Waché schrikt van RB21 in Hongarije: "Niets reageerde zoals gehoopt"

De technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, moet toegeven dat het een dramatische vrijdag was voor het Oostenrijkse team. De competitiviteit is momenteel ver te zoeken, en de Fransman gaat op zoek naar oplossingen voor Max Verstappen en Yuki Tsunoda. De hele verklaring van Pierre Waché lezen? Klik hier!

FIA komt met oordeel over incident Verstappen in VT2

De FIA deelt een waarschuwing uit aan Red Bull Racing vanwege de staat waarin de wagen van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training de baan op werd gestuurd. Er lag nog een poetsdoekje in de cockpit, dat Verstappen onderweg naar bocht vier buiten de baan probeerde te gooien. Lezen wat er nu precies gebeurde en waarom de FIA voor een waarschuwing kiest? Klik hier!

Doornbos: 'Ik ben bij privégesprekken geweest over deal Max naar Mercedes'

Max Verstappen blijft ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijden, een nieuwtje dat er lange tijd niet in leek te zitten afgaande op alle speculaties in de media. Robert Doornbos zei zelfs dat Verstappen sowieso naar Mercedes zou vertrekken en dus trekt hij nu het boetekleed aan. Lezen wat Doornbos te zeggen heeft nadat de transfer niet heeft plaatsgevonden? Klik hier!

