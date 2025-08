FIA komt met oordeel over incident Verstappen in VT2

De FIA deelt een waarschuwing uit aan Red Bull Racing vanwege de staat waarin de wagen van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training de baan op werd gestuurd. Er lag nog een poetsdoekje in de cockpit, dat Verstappen onderweg naar bocht vier buiten de baan probeerde te gooien.

De tweede vrije training liet zien dat Red Bull Racing nog werk aan de winkel heeft. Verstappen noteerde slechts de veertiende tijd, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda met een negende plaats de snelste van het duo was. Daarnaast gooide Verstappen dus ook een handdoek uit zijn RB21, en juist daarvoor moest hij zich melden bij de stewards.

Uitleg FIA

Verstappen moest zich verantwoorden bij de stewards. In het officiële rapport staat: "Kort nadat auto 1 uit de garage werd vrijgelaten, werd waargenomen dat de coureur een handdoek uit de cockpit gooide. De coureur legde uit dat de gezichtshanddoek tijdens het verblijf in de garage van zijn schoot was gegleden en naast de stoel terecht was gekomen, en dat het team zich er niet van bewust was dat deze nog in de cockpit lag. Toen de coureur zich realiseerde dat de handdoek er nog was, stuurde hij naar uiterst rechts op de baan en probeerde hij deze zo ver mogelijk van de auto en het circuit te gooien."

Team draagt verantwoordelijkheid voor staat van wagen

De stewards stellen vast dat de auto van Verstappen in een onveilige toestand de baan op werd gestuurd, omdat de handdoek mogelijk de pedalen had kunnen blokkeren: "De stewards stellen vast dat de handdoek het risico met zich meebracht om vast te komen zitten in de voetenruimte, wat de controle over de auto had kunnen belemmeren. Daarom werd de auto geacht in een onveilige toestand te zijn vrijgegeven." Toch gaat het slechts om een doekje en dat snappen de stewards ook: "De stewards beschouwen deze zaak als afwijkend van gevallen waarin een hard (en dus potentieel gevaarlijk) object in de cockpit wordt achtergelaten, en achten dit minder ernstig." De FIA heeft daarom besloten geen zware straf uit te delen, maar wel een officiële waarschuwing aan het team, dat verantwoordelijk is voor de staat van de wagen.

