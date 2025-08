Lando Norris heeft met een rondetijd van 1:16.052 de eerste vrije training in Hongarije afgesloten als snelste. McLaren was heer en meester op de Hungaroring vanmiddag. Max Verstappen was relatief onzichtbaar en klokte slechts de negende tijd. In de racesimulatie liet Verstappen wel wat progressie zien, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel voor Red Bull, ook gezien de zeventiende tijd voor Yuki Tsunoda.

Alonso verscheen ongepland niet aan de start van de eerste vrije training in Hongarije. De coureur van Aston Martin kampt met een blessure en werd zodoende vervangen door Drugovich. Bij Sauber reed er in de persoon van Paul Aron ook een nieuwe naam mee. Onder droge en tevens zonnige omstandigheden betraden de coureurs voor het eerst de Hungaroring voor dit weekend. Hamilton was de eerste die zijn gezicht liet zien op het asfalt. Het circuit stroomde echter al snel vol en de teams kozen wisselend voor de medium of harde band. In het eerste kwartier was het Norris die aan de bovenkant van de tijdenlijst te vinden was, gevolgd door teamgenoot Piastri en Ferrari-coureur Leclerc. Verstappen had op dat moment de zesde tijd in handen.

VSC na stilvallen Aron, Norris aan kop in Hongarije

Na ongeveer een half uur rijden werd er kortstondig een virtual safety car ingezet vanwege het stilvallen van Aron. De rookie van Sauber viel stil met technische problemen. Op dat moment ging Norris nog steeds aan kop op de medium band, maar was de tweede tijd inmiddels overgenomen door Leclerc. Ook de coureurs van Williams stonden er op de harde band goed bij op de derde en vierde stek. Verstappen kwam op dat moment nog niet verder dan de achtste tijd en moest onder meer de twee auto's van Racing Bulls voor zich dulden. Colapinto was vervolgens de eerste die met de zachte band aan de slag ging. Het bracht de Alpine-coureur kortstondig naar de zesde tijd, op ruim een seconde van de snelste tijd van Norris.

Verstappen onzichtbaar tijdens snelle runs, McLaren domineert

De andere coureurs, waaronder ook Verstappen, gingen vervolgens ook met de zachte band aan de slag, maar het was McLaren dat wederom de toon zette. Met een 1:16.052 zette Norris zijn snelste tijd scherper. Piastri wist dit op negentien duizendsten te benaderen. Verstappen probeerde dit over een paar runs te evenaren, maar kwam niet verder dan de achtste tijd, met een achterstand van bijna negen tienden. Leclerc was met twee tienden degene die nog het dichtst in de buurt van de McLaren van Norris wist te komen. Hadjar en Bearman zaten er ook verrassend goed bij met een respectievelijke vierde en zesde tijd.

Norris de snelste in eerste training, werk aan de winkel voor Red Bull

In de laatste fase van de eerste vrije training in Hongarije gingen de coureurs aan de slag met de long runs, ofwel de zogenoemde racesimulaties. Ook daarin oogde Verstappen en Red Bull nog weinig overtuigend aan het begin, maar later in de run ging het duidelijk beter. McLaren en Ferrari lieten ook de gewenste snelheid zien. Aan de tijdenlijst veranderde niets meer en daarom sloot Norris de eerste vrije training af als snelste. Hij was maar liefst negen tienden sneller dan Verstappen, die negende werd. Piastri zat als enige dicht op de tijd van Norris met negentien duizendsten. Daarachter volgden Leclerc, Hadjar, Hamilton, Bearman, Antonelli, Russell, Verstappen en Stroll, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. Tsunoda klokte uiterst teleurstellend de zeventiende tijd.

