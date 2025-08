De technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, moet toegeven dat het een dramatische vrijdag was voor het Oostenrijkse team. De competitiviteit is momenteel ver te zoeken, en de Fransman gaat op zoek naar oplossingen voor Max Verstappen en Yuki Tsunoda.

Het duo van Red Bull Racing was tijdens de twee openingssessies op de Hungaroring nog wat zoekende. Verstappen verklaarde tijdens de tweede training dat niet alleen de voorkant van de wagen niet deed wat hij wilde, ook de achterkant had een eigen willetje. Diverse aanpassingen in de pitbox zorgden niet voor de ommekeer, en de Nederlander moest het in VT2 doen met een veertiende eindpositie.

Waché gaat op zoek naar oplossingen

Tegenover onder andere The Race legt Waché uit: "Het was een erg moeilijke dag voor ons vandaag, de auto gedraagt zich momenteel niet zoals verwacht. We hebben tijdens beide sessies wat tests uitgevoerd, maar niets reageerde zoals gehoopt." Het enige wat het team nu rest, is vanavond nog naar oplossingen zoeken om de RB21 beter voor de dag te laten komen: "We moeten alle tests die we vannacht en morgenochtend hebben uitgevoerd analyseren vóór de derde vrije training. Momenteel zijn we niet competitief genoeg, dus er is nog veel werk aan de winkel. We hopen dat we morgen goede oplossingen vinden."

