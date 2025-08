Max Verstappen blikt terug op een zware dag in Hongarije. De Nederlander werd in VT1 als negende afgevlagd en kwam tijdens VT2 niet verder dan P14. Er was weinig grip te vinden in de RB21 en Red Bull Racing gaat vanavond tot op de bodem uitzoeken waar dat aan ligt.

Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije was al aangegeven dat er nieuwe onderdelen zouden worden geïntroduceerd op de RB21. Zo is er een nieuwe voorvleugel meegenomen en is ook de voorwielophanging iets aangepast. Toch heeft dat voorlopig nog geen tijdwinst opgeleverd, al was het team ook bezig met testwerk, zichtbaar aan de flow-vis-verf op de wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda.

Zware vrijdag

Verstappen legt na de tweede vrije training, geciteerd door Verstappen.com, uit: "Het was een zware dag. Ik had weinig grip en geen balans in de auto. Het is moeilijk te zeggen wat het probleem is, niks werkte. We zullen het vanavond moeten onderzoeken. Tot nu toe is het niet ons weekend." Toch ziet Verstappen licht aan het einde van de tunnel: "Vandaag was erg slecht. We moeten eerst begrijpen wat de problemen veroorzaakt."

Verstappen gooit 'handdoek' uit de wagen

Daarnaast bracht de Nederlander een bezoek aan de stewards, omdat hij tijdens de sessie een poetsdoek uit zijn RB21 gooide: "De poetsdoek lag tussen mijn benen en ik heb die weggegooid toen ik buiten de racelijn reed. Ik denk dat de stewards dat wel zullen begrijpen."

