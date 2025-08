Verstappen in de achterhoede na uiterst moeizame tweede vrije training in Hongarije

Lando Norris heeft ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije op zijn naam gezet. Met een rondetijd van 1:15.624 was hij veruit de snelste van het veld. Oscar Piastri klokte de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc. Max Verstappen kende een rampzalige sessie en werd slechts veertiende.

De tweede vrije training op de Hungaroring ging van start onder de stralende zon. Alonso was ook weer van de partij, nadat hij in de eerste oefensessie nog verstek moest laten gaan. De coureurs doken al vrij snel naar buiten en het merendeel deed dit op de softband. Het duurde niet lang of de beide auto's van McLaren waren alweer bovenaan de tijdentabel te vinden. Net als in de eerste sessie was het Norris die als eerste een benchmark neerzette. Verstappen bleef in de beginfase van de training een dikke seconde verwijderd van de tijd van de Brit. Tsunoda was op dat moment zeldzaam sneller dan zijn teamgenoot bij Red Bull. Leclerc was wederom de enige concurrent die een beetje in de buurt wist te komen van de beide McLaren's.

Norris bloedsnel, Verstappen kan geen tempo vinden

Zo ongeveer halverwege de training vond de wissel naar de zachte banden plaats. Sainz was de eerste die dit deed en dat bracht hem tijdelijk naar de derde tijd. De Spanjaard maakte nog wel een foutje in bocht zeven, waardoor hij wat tijd liet liggen. Sainz zakte dan ook al snel weer weg naar beneden op het moment dat de andere coureurs ook tijden op de rode band begonnen neer te zetten. Verstappen wist wederom geen snelheid te vinden en bleef op 1,1 seconde steken van de tijd van Norris, die een 1:15.624 uit zijn McLaren wist te trappen. Hiermee was hij bijna drie tienden sneller dan teamgenoot Piastri. Daarachter volgden Leclerc en - enigszins opvallend - Stroll en Alonso. Ook Hadjar zat er - net als in de eerste vrije training - met een achtste tijd weer prima bij.

McLaren wederom het snelst, Verstappen slechts veertiende

Uiteindelijk was het Norris die de tweede vrije training op de Hungaroring als snelste afsloot. De Brit was met zijn 1:15.624 bijna drie tienden sneller dan zijn teamgenoot. Leclerc volgde op de derde plek, voor Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Hadjar, Tsunoda en Antonelli. Verstappen klokte een uiterst teleurstellende veertiende tijd. De Nederlander had het bijzonder moeilijk in zijn Red Bull en moet met zijn team nog flink aan de bak richting morgen.

