Max Verstappen blijft ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijden, een nieuwtje dat er lange tijd niet in leek te zitten afgaande op alle speculaties in de media. Robert Doornbos zei zelfs dat Verstappen sowieso naar Mercedes zou vertrekken en dus trekt hij nu het boetekleed aan.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later weten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Artikel gaat verder onder video

Standje van Jos

In de tussentijd hebben er een hoop mensen het nodige gezegd en geschreven. Ook de Ziggo Sport-analist liet zich uit over de hele situatie en stelde zelfs met zekerheid te kunnen melden dat Verstappen weg zou gaan. Later maakte Jos Verstappen zich daar weer druk over: "Doornbos lult als een kip zonder kop." Nu Verstappen inderdaad bij Red Bull blijft, ziet Doornbos zich genoodzaakt zijn verhaal te doen op Instagram: "Congrats Max & Red Bull Racing. Al vanaf dag één de beste combinatie in F1", zo opent hij zijn betoog.

Niet altijd zes gooien

Doornbos vervolgt: "Er is veel commotie geweest over mijn uitspraak met betrekking tot de mogelijke overstap van Max naar Mercedes. Ik heb niet alleen zelf F1 mogen rijden, maar ben ook al ruim 10 jaar F1 analist met mijn eigen bronnen en een mening, waarvan ik denk dat deze gerespecteerd mogen worden. Ik voer mijn job, zoals jullie kunnen zien, met veel passie uit. Daarnaast kan je niet altijd zes gooien, dat blijkt! Geloof mij wanneer ik zeg dat ik zelf bij privégesprekken ben geweest waarbij de deal uitvoerig werd besproken over Max en Mercedes. Dit was niet een uitspraak dat ik zomaar uit de lucht gegrepen heb! Dat er in die tussentijd klaarblijkelijk veel veranderd is intern bij Red Bull.. is duidelijk! Christian Horner per direct eruit, Max blijft in 2026! Ik kan mij alleen maar verheugen op een legendarische 2e helft van het F1 seizoen

Gerelateerd