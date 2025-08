Vlak voor aanvang van raceweekenden doen de Formule 1-coureurs ook dingen om de fans aandacht te schenken. Zo ook Lewis Hamilton vlak voor het weekend in Hongarije. Dat ging echter niet helemaal volgens gepland en zorgde voor een bijzonder momentje.

De Grand Prix van Hongarije staat dit weekend op het programma en het team van Ferrari, en dan met name Hamilton, hoopt om dit keer wél een volledig weekend op de toppen van zijn kunnen te presteren. Tijdens de afgelopen race in België liepen de eerste twee dagen op een deceptie van jewelste uit voor de zevenvoudig wereldkampioen. Uiteindelijk wist hij desalniettemin hard terug te slaan op de race van zondag en reed hij knap naar de zevende plek. Als klap op de vuurpijl werd hij tot Driver of the Day verkozen door de fans.

Man steelt pet

Voor diezelfde fans verscheen de Brit eerder dit weekend in de fanzone om daar gesigneerde Ferrari-petjes uit te delen. Echter, een man die overduidelijk niet tot de 'gewone' fans behoorde in het publiek, probeerde op het moment dat Hamilton even niet keek snel een petje af te snoepen van de Brit. Hamilton signaleerde dit echter, greep adequaat in, pakte het petje snel weer af en gooide deze in het publiek naar fans die al uren stonden te wachten om een glimp op te vangen van hun held. De beelden zijn hier en hier te bekijken.

