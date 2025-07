Max Verstappen blijft in 2026 voor Red Bull Racing rijden. Dat is in ieder geval, waar het op basis van de zeer interessante mediadag in aanloop naar de Grand Prix van België, wat mij betreft sterk op lijkt.

Het voelt alsof de saga rondom de toekomst van Max Verstappen en een eventuele overstap naar Mercedes op zijn einde is gelopen. De afgelopen maanden stonden bol van de geruchten rondom een overstap van de viervoudig wereldkampioen vanuit Red Bull Racing naar de Zilverpijlen, maar op de mediadag in Spa-Francorchamps voelde de sfeer plotseling omgeslagen. Het blijft de wereld van de Formule 1 en een bommetje is zo gedropt, maar waar ik er de afgelopen weken van overtuigd was dat het Toto Wolff ging lukken om Verstappen naar Mercedes te halen, geloof ik er nu heilig in dat hij volgend jaar nog altijd in een Red Bull rijdt.

Heeft Verstappen besloten bij Red Bull Racing te blijven?

Waarom? Door alles wat er tussen de regels door werd gezegd in het motorhome van Red Bull Racing, waar de geschreven media op donderdag weer in groten getale aanwezig was om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Uiteraard was het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner het eerste punt dat werd aangesneden. Daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam plotseling het nieuws naar buiten dat de Brit na ruim twintig jaar door Red Bull Racing op straat is gezet. Een specifieke reden voor het vertrek werd niet gegeven, maar het is een publiek geheim dat de afgelopen anderhalf jaar de situatie bij Red Bull Racing, zowel intern als op de baan, niet is om over naar huis te schrijven.

Verstappen eerder op de hoogte van ontslag Horner

Op de vraag of Verstappen die beslissing begreep, gaf hij aan 'slechts' een coureur te zijn: "Aan het einde van de dag zijn het het management en de aandeelhouders die hebben besloten dat zij een verandering wilden. Zij runnen het team en ik ben maar een coureur. Wat zij beslissen, daar hebben ze het recht toe en zo is het gegaan", klonk het. Wel was Verstappen eerder op de hoogte van het nieuws dan Horner zelf: "Ik hoorde het een halve dag eerder. De aandeelhouders hebben het aan mij verteld. Ik heb een goede relatie met hen, dus dan lijkt me het vrij normaal dat ze bepaalde mensen in het team informeren voordat iets naar buiten komt. Dat is een beetje de standaardprocedure."

Verstappen gaf aan dat zijn relatie met Horner nog altijd goed is en dat de twee na het nieuws nog contact hebben gehad, maar het werd tussen de regels door ook duidelijk dat de Limburger het in ieder geval niet óneens is met de beslissing. De 27-jarige coureur staat erom bekend zijn mening niet onder stoelen of banken te steken en als hij het ontslag van Horner belachelijk had gevonden, hadden we dat gehoord. Dat zal iedereen die Verstappen een beetje kent beamen. Dat zijn vader Jos lange tijd op gespannen voet stond met Horner, is eveneens een publiek geheim. Geruchten dat het ontslag van Horner de ultieme poging van Red Bull Racing zou zijn om Verstappen aan boord te houden, doen dan ook al langer de ronde.

Positieve geluiden over de toekomst

Maar ook over zijn toekomst praatte Verstappen met een andere toon dan de afgelopen weken. Waar hij de afgelopen weken op vrijwel alle vragen antwoordde dat er nog niets is besloten, dat het afhangt van de performance van Red Bull Racing en dat hij niets nieuws te melden had, sprak hij nu ineens over de hoop dat het vanaf 2026 beter zal gaan en hij een competitievere auto krijgt. Die hoopvolle woorden over een toekomst bij de Oostenrijkse grootmacht viel meer journalisten op. Verstappen kreeg hierna namelijk een panklare vraag: bestaat er een kans dat je volgend jaar niet bij Red Bull Racing rijdt?

Verstappen reageerde met een knipoog: "Er bestaat ook een kans dat ik morgen niet meer wakker wordt. Dan rij ik helemaal niet meer." Hij vervolgde op een wat serieuzere noot: "Over het algemeen ben ik gewoon blij waar ik nu ben. Ik hoop, en dat is nog steeds het doel, het doel dat we hebben gesteld toen we dit contract tekenden, dat ik hier tot het einde van mijn carrière blijf." En dat is toch een heel ander antwoord dan "er is nog niets besloten" of "het hangt van de komende races af."

Op vakantie met de familie Wolff

Over zijn vakantie in Sardinië, waar zijn jacht vlak bij die van Mercedes-teambaas Wolff lag en er volop speculatie ontstond over een ontmoeting tussen de twee, zei hij: "Ik was op dat moment lekker aan het zwemmen. Dat soort dingen [geruchten red.] interesseren mij eigenlijk niet. Ik was gewoon op vakantie met vrienden en familie. Als er andere mensen daar op dat moment ook zijn, dat kan gebeuren."

O ja, niet te vergeten: Wolff liet daags na zijn vakantie in Sardinië die dus niets met Verstappen te maken zou hebben, plots optekenen dat er waarschijnlijk geen grote verrassing zullen zijn qua line-up bij Mercedes en dat het het plan is om door te gaan met George Russell en Kimi Antonelli.

De soap lijkt ten einde

De tijd zal het leren, maar mijn gevoel zegt mij dat het in beton is gegoten: Verstappen blijft bij Red Bull Racing. Wat de doorslag heeft gegeven, zullen we wellicht nooit weten. Misschien was het vertrek van Horner inderdaad een eis van het kamp van Verstappen en heeft de Nederlander Wolff in Sardinië bedankt voor de moeite en de deur dichtgegooid, misschien begon het Wolff allemaal te lang te duren en heeft hij de stekker eruit getrokken, misschien was een overstap naar Mercedes nooit écht dicht bij, maar werd de situatie door Red Bull, kamp Verstappen of de aandeelhouders gebruikt om een ingrijpende beslissing door te drukken. Hoe dan ook, de soap lijkt ten einde.