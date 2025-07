Ook Kimi Antonelli weet nog niet hoe de toekomst van Mercedes eruitziet, hoewel hij zichzelf wel in een goede positie vindt zitten. George Russell en Antonelli zijn allebei nog niet bevestigd voor komend seizoen, maar de Italiaanse rookie vertrouwt op het team, omdat zij nu eenmaal weten wat het beste is.

De afgelopen weken is de naam van Max Verstappen meerdere keren in verband gebracht met de Zilverpijlen. Een eventuele transfer is overigens altijd ontkend door zowel kamp-Verstappen als Mercedes. Toch leken de Duitsers zich voor te bereiden op een mogelijke overstap. Teambaas Toto Wolff stelde echter bij ORF dat Antonelli en Russell hoogstwaarschijnlijk ook komend jaar de kleuren van Mercedes zullen gaan verdedigen. Wel gaf hij aan dat iemand zoals Max niet zomaar genegeerd kon worden, en dat daar rekening mee is gehouden. Daarbij benadrukte hij dat er geen grote verrassingen te verwachten zijn.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli niet bezorgd over zitje

Op de persconferentie in België wordt Antonelli gevraagd of hij al meer weet over zijn toekomst. Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt hij uit: "Dat is de miljoen dollar-vraag." Lewis Hamilton, ook aanwezig bij de sessie, springt de jongeling bij en knipoogt: "Ik weet hoe je Toto moet bewerken." Antonelli vervolgt: "Om eerlijk te zijn ben ik nooit ongerust geweest. Ik weet wat de situatie binnen het team is en wat het team wil, zeker als ik naar de toekomst kijk. Toto is recentelijk ook duidelijk geweest. Dat is natuurlijk goed om te zien."

Sfeer binnen Mercedes is top

Mercedes heeft met de huidige line-up een mix van jong talent en een ervaren rot in huis. "Het team functioneert momenteel goed en de line-up werkt prima. George en ik werken goed samen om het team te helpen prestaties te leveren. We doen het best goed en er hangt ook een fijne sfeer binnen het team. Het is mooi om ook in de fabriek te zien dat iedereen hard aan het werk is, niet alleen voor dit seizoen, maar zeker ook voor volgend jaar", legt Antonelli uit. De 18-jarige coureur maakt zich dan ook geen zorgen over zijn zitje: "Dat betekent dat er een goede dynamiek binnen het team is, en het team weet het beste wat er nodig is voor volgend jaar. Ik zit in een goede positie."

Gerelateerd