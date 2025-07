In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel Sergio Pérez dicht bij een terugkeer in de Formule 1 leek, meldt Jack Plooij dat de Mexicaan is afgewezen door het team van Cadillac. De FIA zou daarnaast bezig zijn met het verbod op het grondeffect voor 2026 en dr. Helmut Marko wil ondertussen alle zeilen bijzetten om Max Verstappen in de titelstrijd te houden. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 19 juli.

Plooij wijst naar opgeluchte Marko: "Hij loopt nu de hele week de polonaise in huis"

Volgens Jack Plooij is Helmut Marko weer volledig terug in zijn zetel bij Red Bull Racing, nu Christian Horner uit zijn functie is gezet. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz in 2022 werd de invloed van Marko steeds verder teruggeschroefd, maar inmiddels zou de adviseur van het team de spreekwoordelijke polonaise lopen, nu hij de touwtjes weer in handen heeft. Alles lezen over de invloed van Marko bij Red Bull nu Horner is vertrokken? Klik hier!

'Formule 1 mogelijk zonder grondeffect in 2026: FIA bezig met verbod'

Volgens het Italiaanse AutoRacer moeten we er sterk rekening mee houden dat het grondeffect mogelijk komend jaar verdwijnt. Het medium meldt dat de Venturi-tunnels onder de wagens naar verluidt verboden worden per volgend seizoen. Dat zou betekenen dat de neerwaartse druk weer grotendeels afkomstig moet zijn van de vleugels en flapjes op de auto. Alles lezen over het mogelijke verbod van de FIA? Klik hier!

'Pérez vist achter het net bij Cadillac na financiële eisen; Team kiest voor Aston Martin-coureur’

Hoewel de afgelopen weken vanuit diverse hoeken werd gemeld dat Sergio Pérez in 2026 vrijwel zeker zou uitkomen voor Cadillac, stelt Jack Plooij dat dit allerminst vaststaat. In zijn ogen maakt Valtteri Bottas wél kans om aan te sluiten bij de Amerikaanse renstal, maar heeft Pérez gegokt en verloren. Alles lezen over waarom Pérez, naar verluidt, is afgewezen? Klik hier!

Doornbos open over vertrek naar Dubai na zware periode

Als donderslag bij heldere hemel maakte Robert Doornbos eind vorig jaar bekend dat hij zou stoppen als analist bij het Race Café van Ziggo Sport. De Rotterdammer onthulde dat hij van plan was te emigreren naar Dubai en gaf eerder bij GPFans al aan dat er veel nieuwe kansen liggen in het Midden-Oosten voor de Formule 1. In De Telegraaf licht hij toe dat hij daarnaast ook toe was aan een nieuwe start. Alles lezen over de beweegredenen van Doornbos? Klik hier!

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

Dr. Helmut Marko hoopt dat de updates in België de titelkansen van Max Verstappen nieuw leven kunnen inblazen. De Oostenrijker wijst erop dat er nog 332 punten te verdienen zijn en benadrukt het belang van de nieuwe onderdelen op de RB21. Alles lezen over de updates die komend weekend in België arriveren? Klik hier!

