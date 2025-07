Volgens het Italiaanse AutoRacer moeten we er sterk rekening mee houden dat het grondeffect mogelijk komend jaar verdwijnt. Het medium meldt dat de Venturi-tunnels onder de wagens naar verluidt verboden worden per volgend seizoen. Dat zou betekenen dat de neerwaartse druk weer grotendeels afkomstig moet zijn van de vleugels en flapjes op de auto.

Sinds 2022 maakt de Formule 1 opnieuw gebruik van het grondeffect. De gedachte daarachter was dat de vuile lucht in de jaren ervoor het inhalen belemmerde. In 2025 lijkt die vuile lucht echter weer een rol te spelen, en voor het komende seizoen stapt de koningsklasse over op een nieuw type wagen. Het medium stelt dat de FIA van het grondeffect af wil en inmiddels bezig is met de uitfasering ervan.

Verdwijning grondeffect?

Of de terugkeer van vuile lucht achter de wagens de directe aanleiding is voor deze koerswijziging, wordt niet helemaal duidelijk. Wel stelt het medium dat de auto’s vanaf volgend jaar niet langer hoeven te leunen op de vloer voor het genereren van neerwaartse druk. Dat zou kunnen leiden tot een terugkeer naar het ‘oude’ concept, waarbij de vloer van de auto grotendeels vlak is en de downforce volledig wordt gegenereerd door de vleugels. Mogelijk keert daarmee ook de zogeheten ‘rake’ terug, waarbij de achterkant van de auto iets hoger staat dan de voorkant, om het aerodynamische platform optimaal te laten functioneren.

