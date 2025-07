Dr. Helmut Marko hoopt dat de updates in België de titelkansen van Max Verstappen nieuw leven kunnen inblazen. De Oostenrijker wijst erop dat er nog 332 punten te verdienen zijn en benadrukt het belang van de nieuwe onderdelen op de RB21.

Hoewel McLaren momenteel een haast onoverbrugbare voorsprong lijkt te hebben, geeft Marko de strijd nog niet op. In het constructeurskampioenschap speelt Red Bull Racing geen grote rol van betekenis meer, maar Verstappen kan nog altijd hopen op een vijfde wereldtitel. Daarvoor moet echter veel op zijn plaats vallen. Oscar Piastri leidt het klassement momenteel met 234 punten, met teamgenoot Lando Norris acht punten achter hem. Verstappen volgt met een achterstand van 69 punten op Piastri.

Effect van updates

De teams zijn ondertussen ook al druk bezig met de ontwikkeling van de wagens voor volgend seizoen, maar Marko benadrukt bij OE24 dat Red Bull zich voorlopig volledig richt op de komende races in Spa-Francorchamps en Boedapest. "Er zijn nog 332 punten te verdienen, dat is een behoorlijk pakket. We hopen dat de updates die we in Spa en Boedapest brengen, effect zullen hebben."

Minder trainingstijd in België

De extra sprintrace in België ziet hij niet per se als een voordeel. Er gaat namelijk kostbare trainingstijd verloren, terwijl Red Bull vaak op vrijdag nog wijzigingen moet doorvoeren aan de afstelling. "Enerzijds zijn er meer punten te behalen, anderzijds vallen er twee vrije trainingen weg. We kunnen ons dus geen rampzalige vrijdag permitteren, waarna we alsnog moeten proberen de auto in het juiste bandentemperatuurvenster te krijgen. Alles moet vanaf het begin kloppen." Marko is duidelijk: als het pakket niet werkt, dan mag Verstappen de wereldtitel voor 2025 echt uit zijn hoofd zetten. "Daar moet je dan wel van uitgaan", besluit hij.

