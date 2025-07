Red Bull-legende Sebastian Vettel heeft er vertrouwen in dat het Oostenrijkse team de neerwaartse spiraal weer kan ombuigen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen wijst op een flinke opgave, stelt hij ook dat er geen reden is waarom Red Bull niet ‘gewoon’ weer naar de top van het klassement zou kunnen klimmen.

De afgelopen tijd is het onrustig geweest rondom het team. De sportieve prestaties begonnen halverwege 2024 te haperen, hoewel Max Verstappen nog wel de titel wist veilig te stellen. Afgelopen week vertrok ook Christian Horner, waarmee opnieuw een belangrijke pijler van het succes wegviel.

Red Bull heeft zichzelf goed gepositioneerd

Bij Sport am Sonntag legt 'Seb' uit: “Het is erg lastig in te schatten. Alles zou komend seizoen zomaar door elkaar geschud kunnen worden. Qua infrastructuur en personeel heeft Red Bull zich goed gepositioneerd. Er is dus geen reden waarom ze niet weer de snelste auto zouden kunnen bouwen.”

Motorafdeling kan doorslag geven

Ondanks dat een nieuwe lichting de kar moet gaan trekken bij Red Bull, heeft Vettel vertrouwen in de toekomst: “Misschien is het nu iets lastiger, maar toch slagen Max en het team erin om dicht bij de top te blijven. We weten niet hoe dit seizoen gaat aflopen, maar het blijft moeilijk te voorspellen hoe de komende jaren zullen zijn.” Dat Red Bull met een eigen power unit op de startgrid zal staan, vindt Vettel een goede ontwikkeling, al erkent hij dat dat ook opstartproblemen met zich mee kan brengen: “Het kan goed uitpakken, maar het kan ook wat lastiger worden.”

