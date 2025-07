De afgelopen jaren is er zo nu en dan kritiek geweest op de rijstijl van Max Verstappen. Die zou in de ogen van sommigen net iets te agressief zijn, en volgens hen balanceert Verstappen regelmatig op het randje van het grijze gebied. In Verstappen: Lion Unleashed 4 blikt de Nederlander terug op de kritiek na de race in Mexico en toont hij begrip voor zijn criticasters.

De acties van Verstappen op de baan zorgen vaak voor discussie. Afgelopen jaar moest hij in de tweede seizoenshelft aan schadebeperking doen en daarbij zocht hij regelmatig de grenzen op. Niet iedereen kon dat waarderen. Zo waren er verschillende prominenten die vonden dat de Nederlander hier en daar te ver ging. Verstappen heeft die kritiek ook gehoord, maar wijst simpelweg op de mentaliteit die hoort bij het strijden om een kampioenschap.

Verstappen bereid alles te doen wat nodig is voor kampioenschap

Verstappen schaart zich daarmee in het rijtje van grote kampioenen die niet terugdeinzen om álles in de strijd te gooien: "Als je voor een titel strijdt, zoals ik, dan ben ik bereid om te doen wat er op dat moment nodig is. Natuurlijk was daar [Mexico 2024] na afloop veel commentaar op van mensen die geen kampioenschapsmentaliteit hebben. Ze kunnen niet weten hoe het is om je in die positie te bevinden, en dat is prima. Dat hoeft ook niet."

Grijze gebieden opzoeken is typisch Formule 1

Het rijden op de limiet en het opzoeken van de grijze gebieden is volgens Verstappen typisch Formule 1: "Ik denk dat ik zelf heel goed weet wat wel en niet kan. Soms moet je de grijze gebieden opzoeken. Dat geldt ook voor het ontwerpen van raceauto's. Het is een grijs gebied. Wat wel en niet is toegestaan, staat altijd ter discussie."

