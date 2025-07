McLaren is oppermachtig in het Formule 1-seizoen van 2025. Ondanks dat Oscar Piastri en Lando Norris een relatief comfortabele voorsprong hebben opgebouwd, zitten de engineers van de Britse formatie niet stil. Ze blijven nog met upgrades komen en teambaas Andrea Stella verklaart waarom.

Max Verstappen won de afgelopen vier seizoenen het wereldkampioenschap, maar aan die reeks lijkt dit jaar een einde te komen. Piastri won vijf van de eerste twaalf wedstrijden dit seizoen en leidt de tussenstand met 234 punten. Halverwege 2025 heeft Norris een achterstand van slechts 8 punten. Hij heeft vier Grands Prix achter zijn naam staan, maar werd vaker tweede dan Piastri dat lukte. De achterstand van Verstappen op Piastri is opgelopen tot maar liefst 69 punten. De Nederlander van Red Bull Racing kon alleen in Japan en Imola winnen. Ondanks dat er in 2026 nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, zijn de McLaren-engineers nog steeds bezig met upgrades voor de MCL39. Ze blijven er rekening mee houden dat Verstappen het gat nog kan dichten.

Overwinningen zijn niet gegarandeerd

"Het resultaat dat we zagen in Canada.... Zodra je niet meer op je hoede bent, win je niet meer", begon Stella tijdens een McLaren-evenement in Londen voor de Britse Grand Prix. In Canada won George Russell voor Verstappen en Kimi Antonelli, terwijl Piastri en Norris vochten om de vierde plaats. Het eindigde in tranen voor de laatstgenoemde met een crash.

De Umbriër vervolgde: "Overwinningen zijn dus niet gegarandeerd. Overwinningen moet je verdienen. Je moet het verdienen door je goed voor te bereiden en je moet het verdienen door het goed uit te voeren. De strategie is om te blijven doen wat we nu ook doen. Niet alleen als we kijken naar het behalen van dezelfde resultaten, maar ook naar dezelfde vastberadenheid om het potentieel wat er is, te maximaliseren. De missie voor de tweede helft van het seizoen is proberen ons best te doen met het potentieel te maximaliseren, racen blijven winnen en onze fans emoties te leveren."

