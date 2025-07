In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag draait het in de Formule 1-wereld om de tijdstraf van Piastri en de discussie met Hülkenberg, Horner die de focus van Red Bull al verschuift naar 2026 en FIA-president Ben Sulayem die de terugkeer van V8-motoren als logische volgende stap ziet. Verder zorgen Viaplay’s wijzigingen voor onvrede onder abonnees en reageert Tsunoda fel op zijn dubbele straf.

Piastri krijgt naast tijdstraf ook strafpunten en klaagt over oneerlijke behandeling

Oscar Piastri zag een kans op de overwinning tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 als sneeuw voor de zon verdwijnen, toen hij een tijdstraf van 10 seconden kreeg. De McLaren-coureur moest toekijken hoe ploegmaatje Lando Norris zegevierde. Hij vindt het oneerlijk dat het team hem de eerste positie niet terug heeft gegeven. Lees hier meer over de mening van Piastri.

Hülkenberg kan zich niet vinden in verdediging Piastri na straf: "Knalde bijna achterop Stroll"

Nico Hülkenberg scoorde een eerste Formule 1-podium in zijn 239e start, maar het had anders af kunnen lopen tijdens de Britse Grand Prix. Oscar Piastri kreeg een tijdstraf en verloor daardoor de overwinning aan Lando Norris. De eerstgenoemde schoot in de cooldown room in de verdediging, maar Hülkenberg legt aan de McLaren-coureur uit waarom hij de straf verdiende. Lees hier meer over de verdediging van Piastri na de straf.

Horner gooit handdoek in de ring en wijst naar 2026: "We weten waar we staan"

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het kleine beetje hoop dat Max Verstappen nog had op de wereldtitel in 2025, na de race in Silverstone volledig kan worden losgelaten. De teambaas onthult dan ook dat het team zich langzaam maar zeker gaat richten op het nieuwe seizoen, met de bijbehorende nieuwe regels. Lees hier meer over de reactie van Horner.

FIA-president Ben Sulayem: "Terugkeer V8-motoren logische keuze, 2029 is het doel"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet een terugkeer van V8-motoren in de Formule 1 als “de juiste weg vooruit”. Tijdens een mediaronde waarbij beperkte pers aanwezig was, liet hij weten optimistisch te zijn over deze stap en sprak hij zelfs over een mogelijke introductie rond 2029. Lees hier meer over de doelen van de president.

Viaplay jaagt abonnees in het harnas: niet alles meer live uitgezonden

Viaplay heeft wederom een reeks wijzigingen doorgevoerd en daarmee haar abonnees andermaal tegen zich in het harnas gejaagd. De Zweedse streamingsdienst draait de kraan verder dicht bij meerdere sporten waarvan het de uitzendrechten in handen heeft, maar compenseert abonnees niet in de abonnementsprijs. Het zorgt voor de nodige kritiek op X. Lees hier meer over de beslissing van Viaplay.

Tsunoda bekritiseert stewards na dubbele straf: "Maar het kan me niet schelen"

Yuki Tsunoda kwam tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 niet in de buurt van de punten. Hij had het moeilijk met de wegligging van de auto van Red Bull Racing en contact met Ollie Bearman halverwege de race hielp ook niet mee. Daar heeft Tsunoda niet alleen een tijdstraf, maar ook een strafpunt voor gekregen. Lees hier meer over de harde woorden van de Japanner.

